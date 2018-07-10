Turizm çalışanlarına müjde

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin projesi olan turizm çalışanları toplu konutlarına başvurular başladı. Şartları karşılayan turizm çalışanları, 31 Ağustos’a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapabilecek. Turizm emekçileri 606 TL’den başlayan küçük taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, yerel seçim kampanyasında turizm çalışanlarına ucuz taksitlerle ev sözü vermişti. Serik’in Kocayatak Mahallesi’nde TOKİ tarafından turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabı başladı. Ev sahibi olmak isteyen turizm emekçileri, istenen evraklarla birlikte 31 Ağustos Cuma Günü’ne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda başvurularını yapabilecek.

606 TL’den başlayan taksitler

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Seçimlerden önce turizm çalışanlarına bir söz vermiştim. Hepinizi bütçenizi zorlamadan ev sahibi yapacağım demiştim. Çalıştık çabaladık TOKİ ile protokol imzaladık ve sözümüzü hayata geçirdik. Turizm Çalışanları Toplu Konutları’nın inşaatı belediyemizin TOKİ ile yaptığı işbirliği çerçevesinde başladı. 2 bin 200 daireden oluşacak toplu konutların tamamı turizm çalışanlarına tahsis edilecek. Başvuru şartlarını karşılayan turizm çalışanları kira öder gibi, 606 TL’den başlayan ekonomik taksitlerle bütçesini zorlamadan ev sahibi olacak. 31 Ağustos’ta sona erecek başvuruların ardından, inşaatı başlamış olan 583 ev için kura ile belirlenecek hak sahipleriyle sözleşme imzalayacağız” diye konuştu.

Turizm çalışanları toplu konutlarına başvurmak için gerekli şartlar şunlar:

“T.C. vatandaşı olmak, Antalya ili sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olmak, Turizm sektöründe son 5 (beş) yılda bordrolu olarak en az 30 (otuz) ay çalışmış olmak, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmak ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması. (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) 25 yaş ve üzerinde olmak, (Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.) Aylık hane halkı gelirinin, net 4.500 TL’yi geçmemesi, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net geliri en fazla 4.500 TL olmalı).”

