Türel ve Öz'den seçim çalışması

CUMHUR İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Menderes Türel, Manavgat Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partililerle istişare yaptı. Menderes Türel ve Hasan Öz daha sonra Demokrasi Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP İlçe Başkanı Nooman Enhoş, 25'inci dönem MHP Antalya milletvekili Tarkan Akıllı ve parti yetkilileri katıldı. Menderes Türel ve Hasan Öz, ziyaretler sırasında esnafa ve vatandaşlara 'hayırlı işler' dileyerek, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi. Türel ve Öz, esnaf ve vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.