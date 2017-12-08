Türel Üniversitelilerle buluştu

KREDİ Yurtlar Kurumu'nun bilgi birikim ve tecrübeleriyle öğrencilere örnek teşkil edecek isimleri ağırladığı 'Zoru Başaranlar Kariyer Programı'nın konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşen söyleşiye KYK İl Müdürü Turgut Erşan, yurt müdürleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

İLK OFSET GAZETE TÜREL'DEN

Konuşmasına kısaca hayat hikayesinden bahsederek başlayan Başkan Türel, “Antalya'da yerel ofset gazeteyi çıkaran ilk gazeteciyim. İletişim fakültesi öğrencilerine duyurulur. Antalya basın tarihi yazılırsa, Antalya'nın ilk ofset gazetesini çıkaran gazeteci olarak basın tarihinde küçük de bir not olarak belki yerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Programımızın ismi 'Zoru Başaranlar', biz zoru başardık mı başarmadık mı bilmiyoruz onu 2019'da göreceğiz" dedi.

GENÇ YAŞTA GELEN BAŞARI

Türkiye ortalamalarına göre en genç Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Antalya'daki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Türel, şöyle konuştu; “Erken yaşlarda gazeteci olarak memleketimize, Antalya'mıza hizmet etmeye çalıştık. Sonrasında ATSO üyeliği ve başkanlığına 37 yaşında seçildim. 39 yaşında da Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri oldum. 5 senelik bir belediye başkanlığı dönemim var. 2009'da seçimleri kaybettikten sonra 1-2 sene yine gazeteci olarak İstanbul'da büyük bir medya grubunun CEO'luğunu yürüttüm."

ANTALYA'YI YENİDEN KAZANDI

Başkan Türel, "2011 seçimlerinde milletvekili seçilmek kaydıyla, onun hemen akabinde de Türkiye'deki bütün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorken yerel seçimler geldi. Antalya'ya yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak döndüm ve yeniden kazanmak nasip oldu. Türkiye'de seçim kaybettikten sonra yeniden seçim kazanan tek Büyükşehir Belediye başkanı olarak tarihteki yerimi koruyorum" dedi.

ÖNEMLİ OLAN GÖNÜL KAZANMAK

Belediyeciliği insan hayatını kolaylaştıran beceri sanatı olarak tanımlayan Türel, “Antalya merkezde yaşayan 1.2 milyon, Gazipaşa'dan Kaş Kalkan'a kadar yaşayan toplam 2.2 milyon nüfusumuz var. Burada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmanın, huzurlu, konforlu bir şehir sunmanın ötesinde bir başka gayretimiz yok. Bütün derdimiz ve muradımız budur" dedi.

BOĞAÇAYI İLE 10 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK

Ekonominin ancak yatırımla büyüdüğüne dikkati çeken Türel, Antalya'da gerçekleştirilen vizyon projelere değindi. Türel, “Ben diyorum ki içinde 10 bin kişi iş sahibi olacak. O yüzden Boğaçayı projesi, Antalya'da bir gecekondu mahallesi sakini kardeşimizin dahi istifade edebileceği bir proje. Neden? Orada iş sahibi olduğunda mahallesindeki marketten gidip alışverişini yaparak o mahalledeki marketin de zenginleşmesini sağlayacak" diye konuştu.

SORULARI YANITLADI

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Türel, 'Neden siyasete girdiniz' sorusuna, “Senelerdir söylenip yapılamayanları yapmak için siyasete girdim" diye cevap verdi. Türel, üniversiteyi de kapsayan 3. Etap Raylı sistem projesi ve metro çalışmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Şimdi 3. Etap Raylı Sistem Projemiz ile 1 yıl içerisinde üniversitenin önüne kadar raylı sistemi getiriyoruz. Artık kampüsün önünden bindiğinizde ver elini havaalanı, Aksu, Otogar, Varsak, Kepezaltı, ver elini Atatürk Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi. Bunu bitirdikten sonra 4. Etap'ta da 2019'dan sonra Konyaaltı'ndan Lara'ya kadar uzanan bir yeraltı metrosu gelecek. Dolayısıyla bu hizmetler biz olmayı başarırsak netice almamıza vesile oluyor."