Türel: “Uluslararası projelerle Antalya’yı bambaşka bir yere taşıyoruz”

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, özel bir televizyon kanalında yaptığı hizmetleri ve gelecek projelerini paylaştı. Başkan Türel, bir dünya şehri olan Antalya’yı, halkın hayatını kolaylaştıran uluslararası projelerle daha da ileriye götüreceklerini belirterek, “Ben Antalya’nın evladıyım. Bu şehirde doğdum, büyüdüm ve Antalya’ya hizmet etmek benim için taşıyabileceğim en büyük onurlardan, şereflerden bir tanesi. Ben 14 Şubat’ta yeni projelerimi Aşkım Antalya diyerek açıkladım. 20 milyar lira yatırım bedelli, 359 proje sunduk. 70 bin kişiye iş imkanı olacak. Yerine getiremeyeceğimiz bir sözü söylemiyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın referansıdır. 2014’te de birçok söz vermiştik, fazlasını yaptık. Örneğin 19 kavşak yapacağız demişiz, 28 katlı köprülü kavşak yapmışız. Yeni seçim kataloğumuzda da 359 projeyi ifade ediyoruz. Bunları da yapacağız” dedi.



Metro geliyor

Yeni dönemde önceliğinin ulaşım ve toplu ulaşımın çözümlenmesi olduğunu belirten Başkan Menderes Türel, “Trafik sorununun çözümü toplu ulaşımı cazip hale getirmektir. İlk dönemimde 11 kilometre raylı sistem yapmıştım. Bizim görevde olmadığımız dönemde 1 santim uzatamadılar. Biz geldik, şimdi 44 kilometre daha koyduk üzerine, 55 kilometreye çıkıyor. Bir dahaki dönem Antalya’ya toplu ulaşımda yer altı metrosu geliyor diyoruz. Eğer ki benden önceki dönemde 11 kilometrenin üstüne 44 kilometre raylı sistem yapılmış olsaydı belki ben şimdi metroyu bitiriyor olacaktım” diye konuştu.



Mazeret belediyeciliği yapıyorlar

Geçmişte mazeret belediyeciliği yapanların, bu anlayışı kafasına koyanların bugün de borçlanma iddiaları ve batık belediye iftiralarına başvurduğunun altını çizen Türel şöyle konuştu: “2009’da da gördüm ben bunları. 2009’da da müthiş bir borç edebiyatı seçim kampanyası yapıldı. 2014’e geldik. Şimdi bakıyorum yine muhalefette benzer ithamlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası’ndan en çok kredi bulan 5’inci borçlu belediyeymiş. Keşke birinci olsaydık. Çünkü İller Bankası kimsenin eline nakit para vermez. Proje bazlı verir. Siz proje götürürseniz Türkiye’nin de en uygun kredili, en uygun faizli krediler İller Bankası kredileridir. Oradan kredi bulmak maharettir. O yüzden biz bununla övünürüz. Bakın dünyada bizi bizden en iyi takip eden kimdir? Uluslararası finansal kuruluşlardır. Bugün IFC Dünya Bankası Kredi Kuruluşu bizim 3’üncü Etap Raylı Sistemi’mize ilk defa Türkiye’de hazine garantisi istemeden dış kredi verdi. Şimdi Türkiye’de Hazine garantisi istemeden batmış bir belediyeye uluslararası bir finans kuruluşu borç verir mi? Bunların hepsi yönetilebilir borçtur.” Türel şöyle devam etti: “2009’da yine raylı sistem yüzünden büyük borç yaptı denildi. Ben de o zaman dedim ki raylı sistem para kazanır Antalya’da. 2018’de Antalya raylı sistemden 28 milyon gelir elde etti. Raylı sistem borcunu ödediği gibi üzerine para da kazanıyor. Ben yeni dönemde 20 milyar lira bütçeli 359 proje açıkladım Belediyenin bu kadar borcu olsa bu iddiayı ortaya koyabilir miyim? Ben her sözünü yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak ben bundan sonra da bu 359 projenin teminatıyım. Verdiğim sözlerle her türlü bunları yerine getireceğimi iddia ediyorum.”



Bu projeleri bizden başka kimse yapamaz

Antalya’yı yeni dönemde turizmdeki marka değerini güçlendirecek yeni iş sahaları açacak uluslararası projelerle donatacaklarını kaydeden Başkan Türel, şunları aktardı: “Boğaçayı projesi diyoruz. İçinde sinema stüdyoları, eğlence parkı, oteller, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak sinema akademisi olacak. Boğaçayı projemizle, kruvaziyer limanlarla, yat limanlarıyla, metroyla Antalya’yı bambaşka bir yere taşıyoruz. Antalya o bambaşka bir yere taşındığında dünyada en çok konaklamalı turist ağırlayan şehirlerden birisi haline gelecek. Şu anda New York ile birlikte 14 milyona yakın ağırladığı yabancı konaklamalı turist sayısı ile dünya 3’üncüsü. Antalya olarak işte bu projelerle ancak şampiyonluğa gidebiliriz. Bu projelerle de çok iddialıyız. Bu projeleri bizden başka kimse yapamaz. Yapamadı. Antalyalı seçmenimiz Antalya’ya metroyu, kruvaziyer limanı kim yapabiliri sandık başında çok iyi düşünerek, doğru kararı verdiklerinde o zaman Antalya kazanacak, Antalyalılar kazanacak.”



Tarım sektörüne destek paketi

Tarım sektörü için bir destek paketi hazırladıklarını söyleyen Türel, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sulama birlik ve kooperatiflerinde güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektriği eli nasırlı çiftçimize bedava kullandırmak suretiyle sulama suyunda maliyeti yüzde 50 düşürdük. 8 bin 641 çiftçi ailesi şuanda sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor. Biz bu rakamı 50 bine taşıyacağız diyoruz. Ayrıca tarım marketler kuracağız. Gübre, solar naylonu ve sera plastiği gibi 3 ana girdi kalemini kendimiz ithal ederek, yüzde 20 daha düşük fiyatla satacağız. Üreticinin malını daha değerinde satmasını sağlayacağız. Soğuk hava depoları yapacağız.” Antalya Uluslararası Film Festivali’nin dünyanın nitelikli saygın ve kaliteli bir sinema festivali haline geldiğini anlatan Başkan Menderes Türel, “Bu sene Antalya Uluslararası Film Festivali’nde yer alan filmlerden 5 tanesi Oscar’da ilk 9’a girdi. İşte bu en güzel ispatı” dedi.