Türel ulaşım esnafı ile buluştu

AESOB’da ulaşım esnafı ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu ulaşımda yapılan hizmetler ve halktan gelen istek, talep, şikayetler konusunda değerlendirme yaptı. Antalya’da zor aşamalardan geçerek Türkiye’ye örnek olan hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Türel, “Antalya’da toplu ulaşımı Türkiye’de örnek gösterilen bir noktaya taşıdık. Bu işi hep birlikte biz olduğumuz için başardık. Ulaşım bir şehirde en önemli hizmetlerin başında gelir. Bu anlamda sizler de Antalya’da 350 bin vatandaşımızı taşıyarak çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz” dedi.

“Ulaşım esnafının gelirini sabitledik”

Ulaşımın hassas bir konu olduğunu belirten Başkan Türel, “Ulaşım vatandaş odaklı bir hizmettir. Vatandaşımızın ulaşım konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Esnafımızın aldığı geliri sabit bir rakama bağladık. Gerçekten bunu Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük fedakârlıklarla karşılayabiliyoruz. Ama bizler verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu konuda bu desteği bizim dışımızda hiçbir belediye başkanı sağlayamazdı. Biz bunu neden veriyoruz? Müşteri memnuniyeti için veriyoruz. Eğer biz vatandaşımızı memnun edemezsek otobüsteki yolcu sayılarımız düşmeye başlar. Vatandaş memnuniyetini yukarıya taşırsak bizim verdiğimiz destek sürdürülebilir hale gelir.”

“İstisnalar kaideyi bozmaz”

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer halkın memnuniyeti söz konusu olmazsa o zaman biz geleceğe aydınlık bir şekilde yürüyemeyiz. Biz size bu konuda hep inandık ve her zaman güvendik. Genel anlamda hepiniz haklı bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Bizim esnafımızın kazanması hep önceliğimiz oldu. Esnaf toplantılarında başkanlarınız bana “esnaf dostu başkan” diyor. Ben de gerçekten gurur duyuyorum. Bu sözün hakkını verebilmek için, özde esnaf dostu olduğumu gösterebilmek için büyük bir gayretin içerisindeyim. Hiçbir zaman sizlerin yanında yer almaktan vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Bunu da herkes böyle bilsin. Biz attığımız her adımı sizin için atıyoruz.”

“Müşteri memnuniyeti önemli”

Ulaşım esnafının kazanmasını her zaman önemsediğini belirten Başkan Türel, “Geçmişte Menderes Türel sizi bitirecek, mahvedecek, atacak, satacak, kovacak diyen çok oldu. Nerede şimdi onlar. O gün de söylüyordum. Ben sizin kazancınızı sizden çok düşünüyorum. Çünkü siz kazanırsanız Antalya kazanacak diyordum. Ticarette birinci kural müşteri memnuniyetidir. Sizlerin arabasına binen her vatandaş velinimettir. Esnaf ve şoförlerimizden özellikle dikkat etmelerini istediğimiz bazı hususlar var. Belediyemiz ve esnaflarımızın önceliği her zaman vatandaş. Bu nedenle yolcularımıza nezaketli, zarafetli davranılmalı, kurallara uyulmalı ve konforlu bir seyahat sunmak için gerekli gayreti göstermelisiniz.”

“Affımız yok”

65 yaş üstü yolcuların ücretsiz binmesinin devletin verdiği bir hak olduğunu belirten Başkan Türel, “65 yaş üstü vatandaşlar, gazi, şehit yakınları ve engelliler gibi özellikli vatandaşlarımıza daha özellikli hizmet sunmak en önemli hususlarımızdan biri. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve engelli kardeşlerimiz bizim en hassas olmamız gereken konu olmalıdır. Bu konuya hassasiyet göstermeyene de affımız yoktur. Para vermiyor diye durakta bırakıldıkları yönünde çokça şikayet geliyor. Açık konuşuyorum böyle bir davranış insanlığa sığmaz. Hepimizin annesi, babası var. Bu konuda da sizlerden empati yapmanızı istiyorum. Yarın öbür gün bizler de yaşlanacağız. Devletin verdiği bir hakkın kullanılmasını engellemek yasalara karşı gelmektir. İnsani olarak bunu yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Amacımız ceza vermek değil”

Belediye olarak vatandaş kadar, esnaf ve şoförlerin haklarını da gözettiklerini belirten Başkan Türel, “Gelen her şikayette, cezai işlem uygulanmadan önce kameralar izleniyor, şoförün savunması alınıyor ve odanın da elemanının bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilerek işlem yapılıyor. Bizim amacımız ceza vermek değil, düzenli bir sistem içerisinde toplu taşıma hizmetini elbirliği ile yerine getirmektir” dedi.

“Vatandaş konusunda hassas olun”

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin büyük çoğunluğu hareket saatlerine uymamak olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Şoförlerin olumsuz davranışları ve durakta durmamak yada durağa yanaşmamak da şikayet konusu. Bu davranışlar hem toplu taşıma sisteminde hem de genel trafikte aksaklıklara neden olduğundan, bu hususlara da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. “Hattını kaçırmış kimse bana gelmesin. O hattını kaçıran otobüs yüzünden yüzlerce vatandaş durakta bekliyor. Ben bir sürü programa katılıyorum ama gitmediğim program hiç yoktur. Kimisi işine, kimisi hastane randevusuna geç kalıyor. Böyle durumla sebebiyet vermemek adına hassas davranacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

“Annelere heybe dağıtacağız”

Bebek arabalı annelerden de çok şikayet aldığını hatırlatan Başkan Türel, “Anne arabası ile çocuğunu arabaya bindirmek istiyor. Kaza olsa çocuğu ölecek. Kucağına almak zorunda. Avrupa’da da bu kurallar var. Avrupa’da ne yapıyor heybe ile geziyor. Kapatıyor arabayı biniyor. Yönetmeliğimizde bebek arabalarının kapatılarak araç içinde seyahat edilmesi hususu yer almakta. Bunun amacı da hem annenin hem de bebeğin emniyetinin sağlanması. Bu durumda şoförlerimizin uygun bir dille durumu izah etmesini, annenin durumunu da gözeterek bebeğin emniyetinin sağlanmasının ardından arabayı kapatabilmesi için zaman tanımalarını özellikle bekliyoruz. Bebek arabasıyla otobüse binen sizin eşiniz, akrabanız da olabilir. Olaya bu hassasiyetle yaklaşmanızı istiyorum. Biz de bebekli anneler için Avrupa’daki heybelerden dağıtabiliriz. Bunu bazı duraklarda başlatabiliriz. Dağıtalım annelerimiz kullansınlar” şeklinde konuştu.

“Kadın yolculara yardımcı olun”

Durak harici bindirme ve indirme yönünde de şikayetler geldiğini hatırlatan Başkan Türel, “Bu konuya da özen göstermenizi istiyorum. En önemli konulardan biri de akşam geç saatlerde ve tenha noktalarda kadın yolcularımıza yardımcı olunması hususu. Bu konuya duyarlılık göstermek hepimizin vicdani ve insani sorumluluğu olmalıdır” dedi.

Bakan Türel’in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ünlü kişisel gelişim uzmanı Şaban Kızıldağ toplu ulaşım sürücülerine motivasyon ve iletişim eğitimi verdi.