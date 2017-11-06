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Türel 'Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı' seçildi

Büyükşehir Belediye Başkan Türel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine önemli bir görev daha üstlendi

Türel 'Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı' seçildi

Büyükşehir Belediye Başkan Türel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine önemli bir görev daha üstlendi

06 Kasım 2017 Pazartesi 22:36
Türel 'Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı' seçildi
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, istifa eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yerine Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (TSKB) başkanı seçildi. Başkan Türel, kendisini birlik başkanlığına aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve genel kurul üyelerine teşekkür etti. Türel, dün Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Kurulu’na katılarak adaylığını açıkladı. Türel, bugüne kadarki en yüksek katılımlı birlik genel kurulunda kullanılan 91 oyun tamamını alarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’na seçildi. Başkan Türel, kendisini başkanlığına aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve genel kurul üyelerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkan TürelCumhurbaşkanı Erdoğan
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