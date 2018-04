Türel projelerini anlattı

TÜRKİYE gündemini de değerlendiren Türel, işadamlarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunu belirten Türel, televizyonlarda geçen on son dakika haberlerinden sekizinin dış politikayla ilgili olduğunu, bunun da Türkiye'nin artık dünyada gündem belirleyen ülke konumunda bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

'ANTALYA'YA UFUK ÇİZMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Şehirlerin insanların karakterini belirlediğini, şehirlerin karakterlerini de belediye başkanlarının belirlediğini söyleyen Türel, “Antalya bugün dünyanın göz bebeği bir şehirse Antalya'ya doğru karakter yükleme sorumluluğu belediye başkanı olarak omzumda ki en ağır yüktür. Antalya'ya bir karakter, bir vizyon, bir ufuk çizmeye çalışıyoruz. Bunların geri dönüşü 10-15 yıl sonra olacak" dedi. Antalya'nın bir süre sonra Türkiye'nin ekonomisinin yükünü İstanbul ile paylaşan önemli şehirlerden biri olacağını belirten Başkan Türel, şöyle konuştu: "Antalya buraya doğru gidiyor. Antalya'ya biz turizm karakteri yükleyeceksek, bununla ilgili eksiklikleri tamamlamamız lazım. O yüzden Antalya'da kurvaziyer liman, yat limanları, raylı sistem, sahil projeleri diyoruz. Antalya'ya gelen turist profilinin gelir düzeyini yukarı çıkarmamız lazım. Zengin turist bunlarla geziyor. Yatlarla geziyor. Kurvaziyer liman içinde ve büyük limanın doğusunda iki yat limanı projemiz var. Ayrıca Kundu'daki Acısu, Kopak çaylarında Antalyalıların teknesini maliyeti ucuz bir şekilde bağlayabileceği, halkın yoğun kullanacağı limanlar planlıyoruz. Ulaşım sektöründe arz talep dengesi tersine işler. Biz deniz ulaşımında bu projeleri arz edersek, talebin yoğunlaşacağını biliyoruz." Başkan Türel, ulaşım alanındaki çalışmalara dikkati çekti. Ulaşımla ilgili sorunların birinci olarak toplu teşvik etmek ve güçlendirmek, ikinci olarak da sıkışan yerlerde kavşak yapmakla çözülebileceğini belirten Türel, Antalya'da bir taraftan kavşaklar yaparken, diğer taraftan da toplu ulaşımı çağdaş raylı sistemle güçlendirdiklerini kaydetti. Boğaçayı Projesi kapsamındaki sinema stüdyoları projesini de anlatan Başkan Türel, “Bugün Amerika'nın büyük gücünün sinema endüstrisinden geldiğini biliyoruz. Bu dönem kamu izinlerini aldık, projesi bitti, yatırımcı arıyoruz. Proje hayata geçirebildiğimizde Star Wars, Game Of Thrones gibi dev prodüksiyonlar Antalya'da çekilebilecek. Dünya sinema endüstrisini buraya getirdiğimizde bir kere ekonomiye sağlayacağı katma değer müthiş olacak. Ama en önemlisi Türkiye'nin ülke olarak özellikle milli meselesindeki en büyük eksiği olan lobi faaliyetlerinde de bizim en büyük gücümüz olacak. Sadece Antalya kazansın gözüyle bakmıyoruz. Bu ülkenin milli meselelerini de gözetiyoruz" diye konuştu.

AKILLI ŞEHİR ANTALYA

Antalya'nın rekabet ettiği şehirleri şu anda yakalamak hatta geçmek üzere olduğunu ifade eden Türel, şöyle konuştu: "Onları yakalayıp, geçtiğimizde, uygulamaya başladığımız akıllı şehir projelerini çok daha yüksek düzeyde kulanmış olacağız. Şu anda evde sağlık hizmeti alan hastaların şekerini tansiyonunu evlerinde oturdukları yerden ölçebiliyoruz. Akıllı sulama sistemleri sayesinde toprağın nem durumuna göre sulama yapabiliyoruz. Akıllı kiokslar elbette akıllı şehrin önemli bir parçası şimdi özellikle Konyaaltı Sahilinde yapacağımız bir proje var. Güvenlik bileziği. Çocuklarımıza güvenlik bileziğini taktığımızda çocuklar nerede ne yapıyor takip edebileceğiz. Antalya'da bunları yaptığımızda teknolojinin getirdiği çok farklı akıllı şehir unsurlarını kullanmaya başlayacağız. Yeşil binalar dediğimiz çevreci binaların olduğu bir Antalya'yı konuşacağız. Antalya'nın toplu ulaşımının bisikletle yapıldığını göreceğiz." Konyaaltı sahiline ücretsiz bisikletli toplu ulaşım başlatacaklarını kaydeden Türel, "Varyantın altından Boğaçayı'na akıllı bisikletle, yani kartlı sistemle bisikleti alacaksınız, plaja bırakacaksınız, işiniz bittiğinde de oradan başka bir bisikleti alıp, istediğiniz yere gideceksiniz. Bunu yapacağız ki vatandaşlarımız 4 km'lik sahil boyunca sıcağın altında istediği yere rahatlıkla ulaşabilsin. 5 sene sonra elektrikli araçların kullanıldığı, onların fabrikalarının olduğu bir Antalya'yı konuşacağız. Bunları konuşabilmemiz için de az önce ifade ettiğim vizyonu önce yakalamamız lazım" dedi.

AÇILIŞA HAZIR 28 PROJE

Büyükşehir Belediyesi'nin tarım sektörüne verdiği destekleri de anlatan Menderes Türel, “Antalya toptancı hallerden, soğuk hava depolarına, kapalı devre sulama sistemlerine kadar birçok projeyi yeni Büyükşehir Belediye Yasası sayesinde yapıyoruz. 12 kapalı devre sulama sistemini tamamladık, bir o kadarını daha yapacağız. Alanya'da hal inşaatımız devam ediyor, 100 milyonluk bir yatırım. Kaş Kınık bölgesinde de bir hal projemiz var. 2 etaplı proje, şu anki Antalya halinin 2.5 katı büyüklüğünde olacak. Finike halimizi tamamladık, faaliyete geçti ama açılış yapmaya fırsat bulamadık. Şu an tamamlanmış yapılmamış 28 büyük projemiz var. Ancak resmi açılış töreni yapmak için zaman bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

300-400 MİLYONLUK GELİR

Proje kaynakları hakkındaki sorulara da yanıt veren Türel, şunları kaydetti: "Biz sorunları çözmek için bu görevlere geliyoruz. Biz zamanında Antalya, Ankara'dan zengin deyip sonra 5 seneyi enkaz edebiyatıyla geçirenleri gördük. Enkaz görev sorumluluğuna yakışan bir mazeret değil. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch üç dönemdir notumuzu BB+ olarak devam ettiriyor. Personel giderimiz 2017'de, enflasyon oranında bir artış da yapmamıza rağmen, 2016'ya göre düşmüş. Personel sayımız hizmet alanımız 10 misli artmasına rağmen önceki 5 seneye göre düşmüş. Para işte buralardan geliyor. Ciddi tasarruf politikası uyguluyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi üretmiş olduğu projelerden kaynaklanan geliri 2018 senesinde yaklaşık 300-400 milyon lira olacak. Böyle bir kaynak yoktu. Proje üretirseniz kaynağı buluyorsunuz."