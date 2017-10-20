Türel ODTÜ’lü öğrencileri ağırladı

PROJE dersleri için Antalya’da bulunan ODTÜ Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Mimarlar Odası yetkilileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Ders konuları, yıkılan eski stadyum alanı ve çevresi olan öğrenciler Başkan Türel’le fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Türel, projelerine konu alanın doğup büyüdüğü, sokaklarında top oynadığı mahallesi olduğunu söyledi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Türel, “Şehirler insanların karakterini belirliyor. Şehirlerin karakterlerini de biz belediye başkanları belirliyoruz. Şehirlerin karakterini de toplumun duyarlılıkları ile birlikte de belirlememiz gerekiyor. Antalya’nın farklı zenginlikleri var. Turizm ve tarımın başkenti. Tabi turizmle beraber ticaret gelişiyor. Çevreye duyarlı bir sanayi de elbette göz ardı edilemiyor. Rakiplerimize baktığımızda onlardan daha fazla zenginliğimiz var. Ama biz bu zenginliklerimizi maalesef onlar kadar iyi takdim edemiyoruz. Sıkıntımız burada. Ve işte şimdi bunu yapıyoruz. Antalya’ya ilk defa kruvaziyer liman yapacağız. Barcelona şehir merkezinde 7 tane ayrı kurvaziyer liman var. O kruvaziyer liman o şehre bir turizm karakteri yüklüyor. Günübirlik kruz turistleri Barcelona’da çok ciddi bir cazibe oluşturuyor” dedi.

Çöpten elektrik üretiyoruz

Bir turizm ve tarım kenti Antalya için başka karakter üretmenin doğru olmayacağını anlatan Başkan Türel, “O yüzden işte ilk kruvaziyer Limanımızı yapıyoruz. İkinci bir Kaleiçi oluşturmak için Balbey’de bir çalışma yürütüyoruz. Boğaçay Projesi içinde Hollywood’dakine benzer sinema stüdyoları yapmaya, Antalya’nın bu açıdan turizm karakterini güçlendirmeye çalışıyoruz. Alt yapı yatırımlarımızla en büyük sermayemiz denizimizi koruyoruz, bir damla kirli su arıtılmadan denize gitmiyor. Artık çöpümüzden elektrik elde eden bir şehir oluyoruz” diye konuştu.

Engellemeye çalışıyorlar

Antalya’nın Akdeniz’de en çok turist gelen şehirden biri olduğunun altını çizen Türel, “Nicelikte bir sorun yok ama niteliktekini biraz yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da işte yat limanları, kruvaziyer liman gibi gelir düzeyi yüksek turistlerin gelmesini sağlayacak yatırımlarla yapabiliriz. Ancak başarılı olma ihtimaliniz gereken bazı projeler siyasi rakipleriniz tarafından popülist yaklaşımlarla engellemeye çalışılıyor. Bu da siyasetin gerçeği. Bir yat limanı yapacağım dediğinde sahilleri halka kapatıyor diyorlar. Peki ben limanı dağ başına mı yapacağım dediğimde ona da cevap gelmiyor.”

Trafik sorunu raylı sistemle çözülüyor

Her şehirde geleneksel olarak ilk sıradaki şikayetinin ulaşım ve toplu ulaşım olduğuna dikkat çeken Menderes Türel, “Dünyanın neresine gitseniz bu böyledir. Anketlerde biz de de böyle çıkıyor. Halk benden ulaşım ve toplu ulaşımı çözmemi bekliyor. Trafik sorununun tek çözüm yolu toplu ulaşımın cazibeli hale getirilmesi. İnsanlar kendi araçları ile seyahat ettikleri müddetçe o şehirde trafik sorunu çözülmez. O yüzden raylı sistem projelerine çok önem veriyoruz. İlk dönemde 11 kilometre raylı sistem hattı yaptım. Bu dönem geldikten hemen sonra 18 kilometre daha ekledim. Şimdi 3. etabına başlıyorum. 23 kilometre daha yapacağız ve böylelikle bir ring oluşturacağız. Trafikte araçların cazibesini azalttığınız zaman trafiği çözebilirsiniz” ifadelerini kullandı.