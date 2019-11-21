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Türel: Kıyı erozyonu iddiası abesle iştigal

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sahili'ndeki kıyı erozyonuna Boğaçayı rekreasyon çalışmasının da etkisi olduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. Türel, "Kıyı erozyonunun sebebini Boğaçayı projemiz ile ilişkilendirmek abesle iştigaldir. Aksine, proje kapsamında yapılanlar kıyı erozyonunu önleyici çalışmalardır.

ANTALYA 21.11.2019, 12:32
Türel: Kıyı erozyonu iddiası abesle iştigal
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AKDENİZ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Dipova'nın Konyaaltı Sahili'ndeki kıyı erozyonu nedenlerinden birinin de Boğaçayı rekreasyon çalışması olduğuna ilişkin iddiaya, eski başkan Menderes Türel sosyal medya hesabından yanıt verdi.Menderes Türel, rekreasyon çalışması kapsamında kum, çakıl, taş, tortu gibi rusubatın denize ulaşmasını engelleyici, dere içersinde hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, "Aksine derede dip temizliği yapılmış, Boğaçayı'nda bataklık görüntüsü oluşturan sazlık alanlar, sucul bitkiler temizlenmiş, böylelikle kıyı erozyonunu önleyecek rusubatın denize ulaşması kolaylaştırılmıştır" dedi.Dip temizliği sonrası tabanda oluşan kirlilik nedeniyle yeraltı sularının deniz yerine nehirde yüzeye çıktığını, Boğaçayı'nda doğal bir göllenme oluştuğunu aktaran Türel, "Denizin dere içerisine alınması hiçbir şekilde sözkonusu değildir" dedi.

'16 KİŞİLİK BİLİM HEYETİ DENETLEDİ'
Türel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Nehir kenarlarında istinat duvarları oluşturularak denize ulaşan dere ağzı rahatlatılmış, böylelikle suyun akışkanlık hızı artırılarak yağmur suyu ile gelecek kum, çakıl, taş ve rusubatın denize ulaşması daha da kolay hale gelmiştir. Proje kapsamında derede sadece dip temizliği yapılmış, dere kenarlarında peyzaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Dere içinde suyun ya da rusubatın denize ulaşmasını engelleyici set, sette, baraj vs. gibi hiç bir çalışma yapılmamıştır. Tüm bu çalışmalar bilim insanlarından oluşan 16 kişilik bir heyet tarafından planlanmış ve DSİ’nin fevkalade tecrübeli uzmanları tarafından onaylanmış ve denetlenmiştir."

'ABESLE İŞTİGAL'
"Konyaaltı sahilinde varsa bir kıyı erozyonunun sebebini Boğaçayı projemiz ile ilişkilendirmek abesle iştigaldir. Aksine, proje kapsamında yapılanlar kıyı erozyonunu önleyici çalışmalardır. Farklı iddiası olanlar, proje kapsamında suyun ve rusubatın denize ulaşmasını zorlaştırıcı ne gibi bir çalışma yapıldığını somut bir şekilde mutlaka ortaya koymalıdır. Antalya’ya kazandırdığımız projelerin altında ezilip, şu ana kadar şehrimize bir çivi dahi çakamayanların, Türel dönemini planlı, ilkeli bir şekilde itibarsızlaştırma çalışmalarını şehre faydalı hizmet ve projelere dönüştürmesi en büyük beklentimdir. İş bu açıklama 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak gerekir' prensibi ile yapılmıştır."

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #Eski Başkan #menderes türel #konyaaltı sahili #boğaçayı #Antalya #antalya haber
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