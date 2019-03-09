Türel Karadenizlilere buluştu

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan Karadenizlilerle buluştu. Antalya'da etle tırnak gibi uyum içerisinde güzel bir yaşam birlikte sürdürdüklerini kaydeden Menderes Türel, "Bizler sizin mutluluğu için çalışıyoruz. Belediyecilik insan yaşamını kolaylaştırmak demektir. Yaptırdığımız sosyolojik araştırmalarda Antalya'da yaşayan vatandaşların yüzde 85'i burada yaşamaktan mutluyum diyor. Vatandaşlarımız istedikleri kültürel, sportif etkinlikleri özgürce yapabiliyor. Hemşerilerimiz mutlu ama biz onlar daha çok mutlu olsunlar istiyoruz" diye konuştu.

YENİ HEDEFLER YENİ PROJELER

Yeni hedefler ve yeni projelerle yola çıktıklarını belirten Başkan Türel, “Artık Büyük Liman'dan Lara'ya kadar giden bir kolu da Varsak'a uzayan bir metrodan bahsediyoruz. Katlı köprülü kavşaklar, sinema stüdyoları, kruvaziyer limanlar, yat limanları yapacağız diyoruz. Bunları niye söylüyoruz çünkü Antalya zenginleşecek. Yatırım olmadan zenginlik olmaz. Açıkladığımız 359 içinde 70 bin kişi yeni iş sahibi olacak. İddialı konuşuyoruz bu yatırımları bizim kadrolarımızdan başkası yapamaz. Geçmişte kimse yapamadı. Sizler daha mutlu bir yaşamı hak ediyorsunuz. Bunu size sağlayacak yöneticileri doğru şekilde tercih ettiğinizde o zaman kazanan sizler oluyorsunuz" dedi.

ÖNCE ANTALYA

Cumhur İttifakı ile daha güçlü bir şekilde yola devam ettiklerini ifade eden Türel, şöyle konuştu: "Ama ben her yerde diyorum ki biz Antalya ittifakını oluşturmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar siyasi parti ayrımı gözetmeden, herkesi kucaklayan hizmetler ortaya koyduk. Biz hayatımız boyunca hep Antalya'yı düşündük, hep Antalya ile yaşadık. O yüzden onun için önce Antalya sonra siyaset geldi. Biz Antalya için siyaset yapıyoruz. Önce Antalya dediğimiz için kendimizi gece gündüz hep çalışmaya sevk ettik. Yerel seçimlerde siyaset yarışmasın hizmetler yarışsın, adaylar yarışmasın projeler yarışsın diyoruz. Doğrusu da bu. Destek sizden hizmet bizden."

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 14:17