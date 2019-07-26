Türel, ihale gelirleriyle Böcek'e yanıt verdi

MENDERES Türel, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 100 günlük değerlendirme toplantısındaki açıklamalarına, sosyal medya hesaplarından bugün de yanıt verdi. 'Yalan rüzgarı 2' başlığıyla açıklama yapan Menderes Türel, Böcek'in Konyaaltı Sahil Projesi'ne ilişkin eleştirilerine, Konyaaltı Kent Meydanı'ndan elde edilen gelirin belgesiyle karşılık verdi. Türel, "Konyaaltı yalanlarına devam ediyorsunuz. Ucuza ihale edildiğini söylüyorsunuz. Bir kere daha söylüyorum. İhale canlı yayında kameralar önünde şeffaf bir şekilde tüm kesimlere duyurularak yapıldı. Ucuza gittiğini söylüyorsunuz. Ama sizin ihale ettiğiniz denize sıfır Konyaaltı Kent Meydanı'ndan elde edilen gelire hiç değinmiyorsunuz" dedi.

'VARSA BİR HUKUKSUZLUK GEREĞİNİ YAPIN'

Konyaaltı Belediyesi'nin verdiği resmi yazıda 2018 yılında elde edilen toplam gelirin KDV dahil 82 bin lira olduğunu kaydeden Türel, şöyle dedi: "Evet yazıyla yazıyorum, sadece seksenikibin lira. Konyaaltı'nda yaptığımız 1 milyon 100 bin metrekarelik proje alanındaki ticari işletmelere ait alan 8 bin metrekare. Peki Konyaaltı'nda sizin ihale ettiğiniz projede toplam ne kadarlık ticari alan var açıklayın. Açıklayın ki ticari alanlardan elde edilen gelirin Büyükşehir’in yaptığı ihalede sizin Konyaaltı'nda yaptığınız ihaleye göre misli misli fazla olduğu ortaya çıksın. Büyükşehir 8 bin metrekarelik ticari alandan KDV dahil bir yılda 11 milyon lira civarında gelir sağlıyor. Siz 2-3 bin metrekarelik ticari alandan sadece 82 bin lira gelir elde ediyorsunuz sonra da konuşuyorsunuz. Ayrıca tamamen halkın kullanımına açık 1 milyon metrekare üzerindeki bir yeşil alana, yaşam alanına yapılan altyapı, bisiklet yolları, ağaçlandırma, peyzaj, çocuk oyun parkları, kaykay pistleri, basketbol, tenis sahaları gibi dünyanın en güzel sahil projesine yapılan yatırım bedelini fazlaymış gibi dilinize dolayıp bunları halka çok gördüğünüzü açığa çıkartmayın. Varsa bir hukuksuzluk gereğini yapın hesabını verelim. Her zaman söylüyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok. Allah’tan başka kimseden korkumuz hiç yok. Konuşmayın gereğini yapın. Davul da tokmak da sizde. Gereğini yapın ki yanlış yapan kim varsa yanına kar kalmasın. Zira ömrümüz boyunca yanlışın yanında durmadık. Haklıyı doğruyu savunduk. Antalya’yı rant çetelerine teslim etmedik. Yetim hakkını koruyacağız deyip sizin yaptığınız gibi evinde belediyenin ayda 100-150 lira yardımına ihtiyacı olan garibanın yardımını kesmedik."

'HALK İÇİN YAPTIKLARIMIZI KORUMAK SİZE AĞIR GELİYOR'

Menderes Türel, açıklamalarına şöyle devam etti: "Konyaaltı sahilindeki halkın kullanımına açık alanlarda yapılan temizlik, park bahçe bakımı, yeşil alanların korunmasına yönelik maliyetler size ağır geliyorsa bu oraları gece gündüz kullanan vatandaşlarımıza yaptığınız en büyük terbiyesizliktir. Bizim yaptıklarımızı koruyun yeter diyorduk. Ama görüyoruz ki halk için yaptıklarımızı korumak size ağır geliyor. Ancak kapitalist düzenin temsilcileri halka açık yaşam alanlarına ticari gözle bakar. 8 bin metrekareden elde edilen ticari gelirle 1 milyon metrekareden fazla bir yaşam alanından halkın yararlanması için yapılan hizmeti karşılamak, himmet buyuruyormuş gibi sunmak, halktan emekten yana olanların değil kapitalist düzenin temsilcilerinin işidir. Söze geldi mi halkçıyız dersiniz, icraata geldi mi halka sunulan hizmetlerin maliyetinden şikayetçi olursunuz. Yok öyle yağma."