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Türel: Haysiyet cellatları

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Menderes Türel, Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sahilde gezerken taraflı tarafsız herkesin teşekkürlerine mazhar olmaktan şeref duyuyorum. Peki ya siz neredesiniz ey haysiyet cellatları, göremiyorum" sözlerine yer verdi.

ANTALYA 19.11.2019, 12:16
Türel: Haysiyet cellatları
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İÇİŞLERİ Bakanlığı müfettişlerinin Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili hazırlamış olduğu ön raporun medyada yer alması üzerine eski Başkan Menderes Türel, sosyal medya hesaplarından sert ifadeler içeren açıklama yaptı. "İddialı söylüyorum; Türkiye'nin değil dünyanın en güzel ödüllü sahil projesini, Antalya'ya kazandırmamamız için ellerinden geleni yaptılar. Önce halka Konyaaltı'nı kapatacak dediler. Hizmete girince, rezil oldular" diyen Türel'in açıklaması, şöyle devam etti:"Proje başlayınca bizi yolumuzdan döndürmek için elele tutuşup insan zincirleriyle çalışmamızı engellemeye gayret ettiler, başaramadılar. Kameralar önünde canlı yayında bütün Antalya ve Türkiye'ye avaz avaz duyurarak yaptığımız ihaleyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler, çaresiz kaldılar. Şimdi de tamamen bir müfettiş görüşünü içeren savunma bile alınmadan yazılmış raporu, ön inceleme yapılmadan sonuç bildirgesi gibi basına sızdırıp kafaları karıştırmaya çalışıyorlar."'Güneş balçıkla sıvanmaz' sözlerine yer veren Menderes Türel, şunları kaydetti:"Bu nafile gayretlerinizin arkasında ne amaç yattığını çok iyi biliyorum. Allah biliyor ki, abdestimizden şüphemiz yok. Ben her gün orada halkla içiçe,korumasız,elimi kolumu sallaya sallaya,dostlarımla ailemle birlikte spor yapıyorum, geziyorum kaykay yapan gençleri,basketbol tenis oynayan sporcuları,bisiklete binen yürüyüş yapan vatandaşlarımızı izlerken keyif alıyor ve mutlu oluyorum. Taraflı tarafsız herkesin teşekkürlerine mazhar olmaktan şeref duyuyorum. Peki ya siz neredesiniz ey haysiyet cellatları, göremiyorum. Ne yaptıysak Antalya için hemşerilerimiz,vatandaşlarımız için yaptık. O yüzden gururluyuz. Hayatları yalan dolan iftira ile geçmiş kabir böceklerine de son sözümüz: Ba-şa-ra-ma-ya-cak-sı-nız. Milletimizin gönlündeki yerimizi silemeyeceksiniz."

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı #menderes türel #AK Parti #Konyaaltı Sahil Projesi #Antalya #antalya haber #antalya haberleri
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