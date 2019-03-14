Türel hastaneleri ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve Olimpos Hastanesi’nde sağlık çalışanlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, Cumhur İttifakı Muratpaşa adayı Gökçen Özdoğan Enç ve Konyaaltı adayı Gaye Doğanoğlu da eşlik etti. Başkan Türel, hastane hekim ve çalışanlarına günün anısına çiçek verdi. Türel “Sağlığımızı emanet ettiğimiz, büyük fedakârlıkları ile bu kutsal görevi yerine getiren tüm hekim ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak da kutluyorum. Biz şehirlerimizi sağlıklı geliştirmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerimizle Türkiye’de ilklere imza atıyoruz” dedi.



Gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz

Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında ödül alan projeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türel “Palyatif Bakım Merkezi, Alzheimer merkezimiz Türkiye’de bir çok ödüle layık görüldü ve bu ödüllerle biz de sizler adına iftihar ettik. Evde sağlık hizmetlerimizle, Alzheimer merkezimizle, yaşlı bakım merkezlerimizle insana dokunan hizmetlerin sağlıktan geçtiğini ifade etmek isterim. Köprüler yapabilirsiniz, kanalizasyon yaparsınız, arıtma yaparsınız, altyapı üst yapı yaparsınız ama köprüleri yapıyorken gönül köprülerini kuramazsanız eyvah. Bizim derdimiz Antalya’ya gönül köprüleri kurmak. Bu vesileyle böylesine kutsal bir mesleği yerine getiren tüm hekimlerimizin ve sağlık personelinin Tıp Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.