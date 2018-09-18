Türel, esnafı ağırladı

22. Ahilik Kültür Haftası Antalya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri, bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Esnafın Ahilik Haftası’nı kutlayan Başkan Türel, “Esnafımız gelişirse Antalya gelişir ve kalkınır esnaf ne kadar ileri giderse Antalya o kadar ileri gider. Kent merkezini cazibe çekim merkezi haline getirme gayretimiz var. Kent merkezi çok farklı bir görünüme kavuşuyor. İşte Balbey bunun bir başka alanı olacak. Mezbelelik görünümümdeki, harabe durumdaki Balbey, çok farklı bir noktaya gelecek” diye konuştu.

Şarampol örneği

AESOB heyetini bir akşam Şarampol’e davet eden Türel, “Gelin gezelim. İnsan kaynıyor. Eskiden yüzüne kimsenin bakmadığı Şarampol’de şimdi bir daire fiyatı 120 bin TL’den 350 bin TL’lere gelmiş. Ali Çetinkaya da benzeri olacaktır. Doğu Garajı’nın etrafı da böyle gelişecektir. İşte Sobacılar Çarşısı’nda da bir yaşam canlılığı oldukça hissedilmeye başlandı” dedi. Başkan Türel, sahaf esnafını da ayakkabıcı esnafında olduğu gibi Sobacılar Çarşısı’na taşıyacaklarını söyledi.

Esnaf bulunduğu yerin sigortasıdır

Esnafın bulunduğu mahallenin sigortası olduğunu belirten Türel, “Esnaf bulunduğu yerin namusudur, bulunduğu yerin sahibidir. O bölgenin güvenliğidir. Her şeyidir. Onun için de esnafımızla işbirliğini, bu işleri esnafımıza emanet etmeyi bir prensip olarak benimsiyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Antalya’da toplu ulaşımda esnafla yapılan güzel işbirliğinin Türkiye’ye örnek gösterildiğini kaydeden Başkan Türel, “Herkes bunu nasıl başardığımızı soruyor. Bunu esnafımızla birlikte başardık. Şimdi Alanya toplu ulaşımını da esnafımızla birlikte çözeceğiz” dedi.

Dere’den teşekkür

AESOB Başkanı Adlıhan Dere Başkan Türel’in esnaf ve sanatkara, ulaşım esnafına her türlü desteği verdiğini belirterek, Antalya merkezde ve ilçelerde yaptığı esnaf dostu çalışmaları anlattı. Şarampol Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Demre Meydanı, Kaş-Manavgat Cadde düzenlemeleri, Serik Kız Deresi çalışması, Türkbeleni Projesi’nin esnafın işlerinin artmasına neden olduğunu anlatan Dere, “Bu çalışmalarınızla birlikte biz de para kazanmaya başladık. İşyerlerimizin rantları, çevresinde bulunan konutların değeri arttı. Şarampol’de konutların değeri tam üç misline çıktı. Bu konuda size müteşekkiriz. Kalpten söylüyorum. Siz sözde değil özde esnaf dostu büyükşehir belediye başkanısınız” dedi.

Dere, ziyaretin sonunda Başkan Türel’e esnafa verdiği katkı ve destek için teşekkür plaketi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 12:14