Türel'den yabancı dilde tabelalar için öneri

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkçe'nin yabancı kelimelerin istilası altında olduğunu belirtti. Bir turizm kenti olan Antalya'da yabancı dillerde yazılan tabelaları engellemenin mümkün olmadığına vurgu yapan Başkan Türel, “Esnaf odalarında ve ticaret sanayi odalarında yabancı isim tescili halinde farklı bir tarife uygulanmasının çok önemli olacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Alanya'da düzenlenen 4. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel, yabancı kelimelerin Türkçe'yi adeta istila ettiği bir dönemden geçiyorken, Türkçe'nin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Yabancı kelimeler milli kimliği kaybettiriyor”

“Dil, bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, millî şuuru besleyen son derece önemli bir unsurdur” diyen Başkan Türel, yabancı kelimeler ile yalnızca dilin değil, aynı zamanda milli kimliğin de kaybolduğuna vurgu yaptı. Türel, “Bir ülkeyi bölüp parçalamak istiyorsanız bunun en öncelikli unsuru o ülkeyi milli, manevi değerlerinden, dilinden uzaklaştırmaktır” diye konuştu.

“Türkçe'deki tahribatın nedeni internet”

Başkan Türel, Türkçe'nin bu kadar hızlı bir tahribata maruz kalmasının en önemli etkenlerinden birinin de bu çağın adeta olmazsa olmazı internet ve buna bağlı olarak kullanımı hızla artan sosyal medyanın kendine has dili ve üslubu olduğuna işaret etti. İletişim çağının dilde yozlaşmaya yol açtığını belirten Başkan Türel, “Ne yazık ki gençlerimiz ve çocuklarımız bilişim dili olarak kabul edilen bu dili hızla öğreniyor. Q klavyeden vazgeçmiyor, Ipad, Iphone gibi bir takım deyimleri Türkçesine yerleştiriyor ve Türkçe'nin yaşadığı tahribat engellenemez boyuta ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Park yerine bahçe diyebilirdik”

Türkçe'nin son derece zengin bir dil olduğunun altını çizen Türel, “Konyaaltı sahilinde çok güzel bir projemiz var adeta bir botanik bahçe. Biz adına Sahil Antalya Yaşam Parkı dedik. Halbuki orası denizin kıyısında güzel bir bahçe oldu. Neden bahçe demedik kendi kendime sorguladım. İşte sizlerin bu gayreti, sizlerle bu kısacık toplantıda birlikte olmak bile bizlere bunu gösterdi” diye konuştu.

“Yabancı işyeri ismine yasal mevzuat önerisi”

Türel, bir turizm şehri olan Antalya'da Türkçe'yi korumak adına cadde düzenlemelerinde tabela disiplini getirdiklerini ancak esnafın işyeri isimleri ya da dükkânlarına yabancı turistleri çekmek için astıkları tabelaları engelleyemediklerini belirtti. Başkan Türel, bunu engellemek mümkün olmasa da yasal bir mevzuata dayandırılabileceğini ifade ederek, “Özellikle şirket tecillerinde isimlendirme önem arz ediyor. Eski bir ticaret sanayi odası başkanı olarak esnaf odalarında ve ticaret sanayi odalarında yabancı isim tescili halinde farklı bir tarife uygulanmasının bence çok önemli olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.