Türel'den şok çıkış: “Delikanlı olsunlar”

AK Parti Korkuteli seçim Koordinasyon Merkezi ve Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin Korkuteli ittifak adayı MHP’li Ömer İşlek’in 31 Mart Yerel Seçimleri için kullanacağı; seçim ofisi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katıldığı törenle açıldı. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin Korkuteli’ndeki ittifak adayı MHP’li Ömer İşlek ile AK Parti Korkuteli seçim Koordinasyon Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Korkuteli AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğol, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ve vatandaşların katılımıyla açıldı.



“KORKUTELİ KAZANACAKSA TÜREL KAYBETSİN'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli’ye 5 yıl boyunca çok önemli hizmetleri yapmaya çalıştıklarını ifade etti. İlçenin kronikleşen sorunlarını çözdüklerini kaydeden Türel, “Korkuteli’nin en önemli problemlerinden bir tanesi alt yapıydı. Bu süreçte alt yapıda gerek içme suyu, gerek kanalizasyon gerekse yağmur suyu ve arıtma tesislerinde trilyonlarca liralık yani 113 trilyon liralık bir yatırımı sadece alt yapıda yani yerin altında gerçekleştirdik. Tabi belediye başkanları siyasetçiler bugüne kadar bu alt yapı meseleleriyle çok uğraşmamışlar. Çünkü yapılıyorken toz toprak, kırıyorsunuz, döküyorsunuz. Üzerini kapatıp bir de asfalt döktüğünüzde yerin altında bir şey gözükmediği için onun belediye başkanına siyasetçiye çok da fazla bir katkısı olmuyor ama alt yapı bizim geleceğimiz. Aramızda bulunan kardeşlerimiz, çocuklarımız var eğer biz alt yapı noktasında bu hizmetleri yapmazsak geleceğimizi kaybederiz. Ben her zaman şunu söylerim derim ki; ‘Korkuteli kazanacaksa Menderes kaybetmeye razıdır.’ Yeter ki Korkuteli yeter ki Antalya kazansın” diye konuştu.



“DELİKANLI OLSUNLAR'

Menderes Türel şöyle devam etti, “Biz başkaları gibi seçim kataloglarıyla 5 sene sonra sizin huzurunuza geldiğimizde o kataloglarda yazılanların hayal olup uçup gittiğini ifade eden belediye başkanlarından olmadık. Projeyi koyan, eseri koyan, hizmeti koyan anlayış bizim belediyecilik anlayışımızdır. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Seçimde pastane köşelerindeki gizli ittifaklara bağlayanlar delikanlı olsunlar. Açıkça her şeyi söylesinler demokrasi şeffaflık değil mi? HDP, CHP iyi parti bir arada görülüyorlar gazeteciler soruyorlar. Ya nasıl buluştunuz neden buluştunuz CHP il başkanının cevabı geçiyordum uğradım çay içiyordum arkadaşlar kimdi tanımadım. Biz açığız şeffafız bugün yolumuza cumhur ittifakına daha güçlü emin adımlarla ilerliyoruz. Her şey aleni ortada MHP’li kardeşlerimizle de Antalya’da tüm siyasi partilere oy vermiş kardeşlerimizle de Antalya ittifakıyla artık yola devam diyoruz. Gizlediğimiz bir şey yok. Birileri yakayı ele verince ne yapacağını şaşırıyor. Birileri gizli ittifak yapanlara görüşenlere benim Korkutelili hemşerilerim 31 Martta gereken cevabı verecektir” dedi.



“20 MİLYARLIK YATIRIMI HESAP BİLMEYENLER NASIL YAPILDIĞINI GÖRECEK'

359 proje 20 milyarlı yatırımla yeni dönemde hizmet yağmurunun yaşanacağını kaydeden Türel, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden bu dönemde 359 proje ile yola devam diyoruz. Bu 359 projenin içerisinde toplamda 20 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Geçen gün 28 tane katlı köprülü kavşak yaptık dedik hesabını bilmeyenler şaşırmışlar nerede bu kavşaklar diye. Yaptıklarımız onların hesaplarına hayallerine bile yetişmez. O yüzden şimdi de diyorlar ki 20 milyarlık yatırım nasıl olacakmış 5 senede 12 milyarlık yatırım nasıl olmuşsa bir daha ki 5 senede Allah’ın izni ile sizin destekleriniz ile o 20 milyarlık yatırımı hesap bilmeyenler nasıl yapıldığını görecek” diye konuştu.



“BENİM ADIM MENDERES TÜREL'

Korkuteli Millet Bahçesi’nin ilçeye değer kazandıracağına vurgu yapan Türel, “Güzel vakit geçireceksiniz. Korkuteli’nin en büyük parkı olacak. 633 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Yürüyüş ve koşu parkurları, spor, sağlıklı yaşam fitness ne istiyorsanız, engelli parkuru, doğa macera parkı, paintball da var içinde. Seyir kulisi, piknik alanı, karavan kampı, yöresel ürünler satış dükkanları ev hanımlarımızın. Ürettiklerini burada yapacaklar. Projemiz hazır. Korkuteli millet bahçesi. Bittiğinde 633 bin dönüm içerisinde bakın neler olacak. Biz söyledik mi yaparız. Benim adım Menderes Türel ben söz verdim mi Allah’ın izniyle yaparım. Bu kültür merkezini aslında ben bu dönem bitirecektim. Ama o dönemki belediye başkanımız kültür merkezi yapacağım dedi. O yapacaksa ben neden yapayım dedim. Ben onu yapacağım deseydim o zaman bana Menderes Türel benim projemi elimden aldı diyeceklerdi. Biz yapacak adamın önünü açarız. Önüne set olmayız. Keşke bana deseydi ki bu işe benim boyum yetmeyecek al bu kongre merkezini sen yap. Ne yapalım nasip bir dahaki dönemeymiş. İşte kültür merkezimizin Korkuteli’ndeki yerini görüyorsunuz. Ve 9 bin metrekare alanda 500 kişilik büyük salon ve fuaye alanlarının olduğu içinde 100 kişilik sinema salonunun olduğu restoran, idari bölümlerin olduğu ve onlarca yüzlerce kardeşimize iş imkanı sağlayacak bir projeden bahsediyorum.” Türel, seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından personel ile yemek yedi ve ardından Sanayi esnafını, Kırkpınar Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli hizmet birimini ve Datköy ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.