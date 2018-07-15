Türel'den Kılıçdaroğlu'na 50 bin liralıkTazminat Davası

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, Antalya'daki raylı sistemin İzmir'dekinden daha pahalıya yapıldığını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 50 bin liralık tazminat davası açtığı bildirildi.

Belediyenin yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, 24 Haziran seçimlerine birkaç gün kala İzmir'de 2014 yılının Şubat ayında yapılan ve halen daha tam olarak bitirilemeyen bir cadde tramvayı ile Antalya'da yapımına yeni başlanan 3. Aşama Hafif Raylı Sistemi kıyaslayarak Antalya'daki raylı sistemin daha pahalıya yapıldığını ileri sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel'in, farklı kapsam ve içeriklerinden ötürü Antalya ve İzmir ihalelerinin karşılaştırılmasının doğru olmayacağına dikkati çekerek, "Kılıçdaroğlu'nun her zaman olduğu gibi çamur at izi kalsın düşüncesiyle kirli siyasete yönelip kendisine iftira attığını" söylediği aktarıldı.

"Kılıçdaroğlu'nun seçimlere üç gün kala hiçbir ahlak anlayışına sığmayacak şekilde yalan yanlış rakamlar telaffuz ederek hakkı, hukuku hiçe sayıp iftira atarak halkı kandırmaya ve bu suretle de siyasi rant elde etmeye tevessül ettiğini" öne süren Türel'in, kişiliğine ve manevi şahsiyetine haksız yere saldırıldığı gerekçesiyle CHP lideri aleyhine 50 bin liralık tazminat davası açtığı bildirildi.

İzmir ihalesine katılan firmanın, Antalya ihalesine de katılarak teklif verdiği ancak verdiği fiyatın ihale fiyatından fazla olduğu için ihaleyi kazanamadığı vurgulanan açıklamada, Türel'in davayı kazanması halinde hemşehrilerine Antalya'nın meşhur piyazı ile ziyafet vereceği belirtildi.