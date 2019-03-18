Türel'den içme suyuna dev yatırım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Yasası’nın uygulamaya girdiği 2014 yılından 2019 yılının Mart ayına kadar geçen 5 yıllık süreçte Alanya’nın 102 mahallesinde önemli altyapı çalışmaları yaptı. Nüfusu her geçen yıl artan, buna paralel olarak altyapısı yetersiz ya da eksik kalan Mahmutlar, Cikcilli, Kestel ve Payallar Mahallesi başta olmak üzere 102 mahallenin tamamında geçiş döneminde planlama ve yatırım programına alma çalışması gerçekleştiren ASAT Genel Müdürlüğü, 2015 yılından itibaren başlattığı milyonluk yatırımlarla Alanya’nın büyük bir bölümünün kangren haline gelen içme suyu sorununu kökten çözdü. Yatırım çalışmaları bazı mahallelerde devam ederken, genel anlamda su sıkıntısı çeken mahalle sayısı yok denecek düzeye getirildi. Önümüzdeki süreçte devam eden yatırımların tamamlanması ve bunlara yenilerinin de eklenmesiyle Alanya’da içme suyu sorunu yaşayan tek yerleşim yeri kalmayacak. ASAT Genel Müdürlüğü son beş yılda Alanya’nın 102 mahallesinde yaptığı yatırımlarla birçok mahalleye yeni isale hatları yaparken, eski ve yetersiz olanları da yeniledi. Yaklaşık 960 kilometre içme suyu hattı yapan ASAT Genel Müdürlüğü, bu yatırımlar için de 165 milyon lira para harcadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Alanya'da beldelerden mahalleye dönüşen Mahmutlar, Kestel, Payallar ve Çıplaklı Mahallesi başta olmak üzere kırsal mahallelerde içme suyu konusunda önemli altyapı eksiklikleri vardı. Bunları kısa sürede tespit edip hemen yatırımlara başladık. Geride bıraktığımız beş yıllık süreçte bu yatırımları tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduk. Şimdi Alanya'daki vatandaş su sorunu yaşamıyor. Biz mazeret değil hizmet ürettik. Yatırımlarımız bununla sınırlı değil, amacımız içme suyu olmayan tek bir hane bırakmamak. Bunu da kısa sürede başaracağız” dedi.