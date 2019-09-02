Türel'den hal ihalesi yanıtı: Kaçak güreşmeyin, iptal edin

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Kepez'deki Toptancı Hali'nde zirai ilaç ve çiftçinin tedariklerini sağlayan 98 dükkanı açık ihaleyle satacak. İhaleler 11, 12 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 50 metrekareden oluşan dükkanların ihale bedeli ise 302 bin TL artı KDV olarak belirlendi.İhale duyurusunun ardından dükkanlardaki kiracıları endişe sardı. Bazı esnaf ihalenin iptalini isterken, bazıları da ihale bedellerinin düşürülmesini ve kendileri dışında ihaleye başka kimsenin alınmaması talebinde bulundu.

SORUNU BUDAK'A İLETTİLER

Hal esnafı, geçen günlerde kendilerini ziyaret eden CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'a da durumu iletti. Esnaf, ihalenin iptaline ilişkin isteklerinin Büşyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e iletilmesi yönünde Budak'tan talepte bulundu. Esnafı dinleyen Çetin Osman Budak, ihalenin Menderes Türel döneminde planlandığını, esnafın taleplerini Başkan Muhittin Böcek'e ileteceğini kaydetti.

TÜREL: KOMİK DURUMA DÜŞÜYORSUNUZ

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 'Kaçak güreşmeyin' çağrısında bulunan Türel, açıklamasında şöyle dedi:"Gerçekten yoruldum. Konuşmak istemedikçe Menderes Türel'i dilinden düşürmeyenlere cevap vermek zorunda kalıyorum. Kendisi toptancı hale gidemeyince vekili Çetin Budak'ı yollayanlar, 'Halin satışı Türel'in kararı' diye açıklama yaptırmış. Kardeşim benim bütün projeleri marifet gibi iptal ettiniz şimdi toptancı halin satışını mı iptal edemiyorsunuz? Keşke bizim milletin yararına başlattığımız projelere devam etseydiniz de sizi alkışlayabilseydim. Şimdi çıkıp 'Halin satışı Türel'in kararıydı' diye kaçak güreşerek kendinizi kurtaracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Madem Türel'in hal satış kararı yanlış, vazgeçin olsun bitsin. Bir sürü doğru projeyi iptal etmeyi biliyorsunuz da hal satış kararından mı vazgeçemeyecek kadar acizsiniz? Davul da tokmak da sizde. Bahane üretmek için Menderes Türel'i dilinize dolamayın. Komik duruma düşüyorsunuz."