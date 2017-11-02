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Türel'den büyük sürpriz

Antalya BŞB tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol piyanist Manolo Carrasco ve BŞB Başkanı Menderes Türel'in muhteşem performansıyla başladı

Türel'den büyük sürpriz

Antalya BŞB tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol piyanist Manolo Carrasco ve BŞB Başkanı Menderes Türel'in muhteşem performansıyla başladı

02 Kasım 2017 Perşembe 21:06
Türel'den büyük sürpriz
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenen '18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali', 'Piyano Flamenko' dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan ve geçen yıl festivalde verdiği konserle Antalyalı müzikseverleri hayran bırakan İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco'nun özel gösterisi 'Sounds from Spain' (İspanya'dan Sesler) ile açıldı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen açılış konserine Antalyalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturan festivalin Sanat Yönetmenliğini Orkestra Şefi Gürer Aykal yapacak. Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İspanya'nın büyük piyanist ve kompozitörü Sayın Carrasco, festivalimizin geçen yıl da sanatçısıydı, bu yıl da bizimle birlikte. Festivalin bu konserle açılması bizim için gerçek bir mutluluk kaynağı oldu. Bu konserin ardından büyük sanatçılarla devam edecek konser dizimiz, diliyoruz ki sizlere bir müzik ziyafeti yaşayacak" dedi.
MÜZİK KENTİ ANTALYA
Antalya'yı müzik şehri ve müziğin başkenti yapmak için ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden biri müziktir. Müziğimizin kökeninde 3 kıtanın bütün müziklerinin zenginliği var. Ancak tıpkı Türk mutfağı gibi Türk müziği de maalesef dünyada hak ettiği yerde değil. Antalya, Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonu olan bir şehir olarak, müzik alanında da bir misyona sahip diye düşünüyorum. Piyano festivalimiz de bize bu misyonda yol açan ve ilham veren bir gelenek haline gelmiştir" dedi.
AÇILIŞ KONSERİ MANOLO CARRASCO'DAN
Türel'in konuşmasının ardından İspanyol piyanist Manolo Carrasco, 'İspanya'dan Sesler' özel gösterisinde dünyaca ünlü Francisco Tarrega, Enrique Granados, Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Luigi Bocherini gibi isimlerin eserleri ile 19. yüzyıldan günümüze Flamenko ve klasik müziğin en iyi örneklerini sundu. Carrasco'ya konser boyunca 6 flamenko dançısı ve 7 müzisyen eşlik etti. Carrosco'nun konseri Flamenko dansları davetlilere muhteşem ve unutulmaz bir gece yaşattı.
GURUR DOLU GECEDE TÜREL AYAKTA ALKIŞLANDI
Konser sonunda sanatçı Carrosco, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i sahneye davet ederek birlikte piyano çaldı. Başkan Türel ve Manolo Carrasco 'Memleketim' şarkısını çaldı. Carrosco ve Türel'in şarkısı salonu dolduran müzikseverler tarafından büyük beğeni toplarken dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkan Türel, "10 dakikalık bir provayla size böyle küçük bir sürpriz yaptık" dedi. Menderes Türel daha sonra Manolo Carrasco ve diğer sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.
YILDIZLAR GEÇİDİ
Sanat yönetmenliği orkestra şefi Gürer Aykal'ın üstlendiği festivalde bu yıl dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy'un yanı sır Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü sanatçılar yer alacak.
KONSER PROGRAMI
Festival kapsamında 5 Kasım'da Gürer Aykal'ın yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stéphane Blet konser verecek. 8 Kasım'da her yıl geleneksel olarak 'Kamuran Gündemir Anısına' düzenlenen resitalde genç piyanist Cem Esen, 10 Kasım'da Gürer Aykal'ın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Bestecileri konserinde piyanist Emre Elivar, 17 Kasım'da Flamenko Caz türünde Ariadna Castellanos, 22 Kasım'da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar), 26 Kasım'da 'Romantizmin Tutkulu Sesi' Luz Casal, 29 Kasım'da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.
GÜHER VE SÜHER PEKİNEL 1-2 ARALIK'TA SAHNEDE
Türkiye'nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurtiçinden gerek yurtdışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık'ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin'in yöneteceği konserlerle son bulacak. Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel'e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel Avrupa, Uzakdoğu ve ABD'nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecek. 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya BŞBFestivaliİspanyol Piyanist
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