Türel, Cumhur İttifakı kahvaltısında konuştu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Muratpaşa Teşkilatının düzenlediği Cumhur İttifakı kahvaltı programına katıldı. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç’in de katıldığı programda konuşan Başkan Türel, Cumhur ittifakı olarak çıkılan yolun milletin ve memleketin beka meselesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Türel, çocukların, gençlerin ahlaklı bir geleceğe taşıma anlayışına sahip olduklarını belirterek “Gençlerimizi, kirlenen dünyada onlara kurulan tuzaklardan uzaklaştırmak, onları geleceğe emin adımlarla taşımak isteyen bir anlayışımız var” dedi.



3 KADIN ADAYIMIZ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ

Cumhur İttifakı kadrosunda 3 kadın aday olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “Hepsi birbirinden değerli. İşte Gökçen hanım. Kendisi genç ve tecrübeli. 3 dönem Milletvekilliği yapmış ve şimdi sayın Cumhurbaşkanımızla partimizin en üst karar noktasında MKYK’da birlikte mesai yapıyor” dedi.



DAVAMIZ DA YOLUMUZ DA BİR

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Kurtuluş Savaşımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğin de kadınlarımızla kazandık. Bizim davamız bir yolumuz da bir. Biz hep birlikte bu memlekete hizmet etmeyi arzu eden insanlarız. Milli manevi değerlerimizi en iyi şekilde koruyarak bu kalkınmayı sağlayan ecdadımızın mirasına sahip çıkan bir anlayışız hep birlikte. Bu ülkeyi milli manevi değerlerinden uzaklaştırarak bölüp parçalamak isteyenler sizi de bizi de içine sindiremez. Mesele bu kadar basit. Bizim için önce Antalya. Antalya’nın geleceği için çocuklarımızın geleceği için 31 Martta Antalya için sizler Menderes diyecek ve zafer bayrağını Antalya’da Cumhur ittifakı olarak hep birlikte burçlara dikeceğiz. Bu yolculukta MHP’li kardeşlerimizle bu mücadeleyi vermenin onurunu ve büyük gururunu yaşıyoruz”



AKSOY: 'GECE UYUMADAN GÜNDÜZ YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy’da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türk siyasetinde ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensuplarının bir teşkilatçılık anlayışı ve olgunluğu içerisinde çalışacaklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Önümüzdeki 8-9 Şubat tarihlerinde Adana’da partimizin 50. Yılını hep birlikte anacağız.

Antalya’da zillet ittifakına geçit olmayacaktır, şer ittifakına geçit olmayacaktır. Bizler şu anlayışın içerisindeyiz, 4 ilçe belediyesini kazansak, ittifak ruhundaki Büyükşehir’i kaybedersek bizim için hiçbir anlam taşımıyor. AK Parti açısından da Antalya’da 10 ilçe belediyeyi alsak, yine Büyükşehir’i kaybediyorsak yine bir anlam ifade etmiyor. Bütün ülküdaşlardan istirhamım ricam şudur, gece uyumadan gündüz yorulmadan bir anlayışla kapı kapı dolaşarak, her bir eve girerek Cumhur İttifakı kapsamında ki bütün adaylarımıza; kendisi belediye başkanı adayıymış gibi çalışacak, bunu rica ediyorum. Bunu yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok.”



YASTIĞIMIZ MEZAR TAŞI, YORGANIMIZ KAN OLSUN

Mustafa Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: “1965 yılında Cumhuriyetçi köylü millet ruhuyla doğan ve 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi olarak adını alan bu siyasi parti, şehadetlerin olduğunu, şehitlerinin olduğunu ve geride kötü günlerin, acı günlerin olduğunu hiçbir ülküdaşımız unutmamalı ve unutturmamalı. Biz diyoruz ki; “yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun” anlayışıyla bu çalışmayı yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Menderes Türel Beyefendi’nin 2 dönem belediye başkanlığında yapmış olduğu çalışmaları, hizmetleri göz önündedir. Dolayısıyla yaptıkları da yapacaklarının bir teminatıdır. Allah’ın izni ve bereketiyle, yüce milletimizin teveccühüyle de 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında, Cumhur ittifakı zaferle taçlanacaktır” İl Başkanı Mustafa Aksoy konuşmasını “Alanya’da adayımız Adem Murat Yücel, bizim için ne ifade ediyorsa Muratpaşa’da Gökçen Özdoğan Enç hanımefendi de aynı şeyi ifade ediyor. Adana’da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hüseyin Sözlü ne ifade ediyor ise Antalya’da Menderes Türel başkanımız aynı şeyi ifade ediyor” sözleriyle tamamladı.