Türel: Borç edebiyatı yapmaya gerek yok

MENDERES Türel, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 'Borç edebiyatı yapmaya gerek yok' başlığıyla yaptığı açıklamada, 13 Nisan günü yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4,31 milyar TL borçlu olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. Menderes Türel, "Bu çerçevede Antalyalı hemşehrilerimi doğru bilgilendirmek ihtiyacı doğmuştur. Hafif raylı sistem yatırımları için toplam 213 milyon Avro uzun vadeli krediler kullanılmıştır. Bu kredilerin geri ödemesi 2036 yılında tamamlanacaktır. Başkanlığım döneminde hazırladığımız Ulaşım Ana Planının tam olarak uygulanması halinde hafif raylı sistem gelirleriyle bu kredilerin geri ödenmesi mümkündür" dedi. Taahhüde bağlanmış emanetlerde 796 milyon TL borç olduğunun ifade edildiğini kaydeden Türel, "Bunun 165 milyon TL'si ilama bağlı borçlardır ve çoğunlukla 6360 sayılı kanunla kapatılan mahalli idarelerin personel/malvarlıklarının tasfiyesinden kalan borçtur. 796 milyon TL borç içinde ASAT'a olan borç 167 milyon TL'dir ve bütün büyükşehirlerde olduğu gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27/6 maddesi gereğince faizsiz ödünç verme işlemidir. Çevre temizlik vergisinden mahsuplaşmayla ödenmektedir" dedi.



'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BİR KÜLFETİ YOKTUR'



796 milyon TL borç içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na olan borcun 234 milyon TL olduğunu ve 2. Aşama Raylı Sistem hattının inşaatından kaynaklandığını kaydeden Menderes türel, "2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2. Aşama Raylı Sistem gelirlerinin yüzde 15'inin aktarılması suretiyle ödenmektedir ve Büyükşehir Belediyesine bir külfeti yoktur" dedi. Türel, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "İhalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerin 1,03 milyar TL olduğu belirtilmiştir. Yıllara yaygın yüklenmelerin bu bedeli, yatırımlar tamamlanıp kontrol edildikten sonra ödenecektir. Halihazırda taahhüde bağlanmış olması borcun tahakkuk ettiği anlamına gelmez. Banka kredileri ise 1,2 milyar TL'dir. 2014-2019 yılları arasında gerçekleşen bütçenin yüzde 43,5'i yatırımlara ayrılmıştır. Toplamda 3 milyar 116 milyon TL yatırım yapan bir belediyenin, yatırımlarının finansmanı için kredi kullanması doğaldır. Belediyeyi 30 Mart 2014'te 1 milyar 275 milyon TL'lik borçla devralmıştım. 5 yıl zarfında eski dönemden kalan bu borcu ödedik. Ayrıca 31.3.2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 403 milyon TL alacakları vardır. Dolayısıyla, hafif raylı sistem yatırımları, ASAT'a ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na olan borçlar, tahakkuk etmeyen borçlar ile tahakkuk eden alacaklar düşüldüğünde, ödenmesi gereken borç 2 milyar 222 milyon TL'dir. Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı gelirinin 1 milyar 620 milyon TL olduğu düşünüldüğünde bizim tarafımızdan da asla ödenemeyecek bir borç bırakılmış olmadığı anlaşılacaktır."