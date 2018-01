Türel: Antalya dünya şehri oluyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, bazıları startı verilen ve aralarında 'çılgın proje' olarak adlandırılan Boğaçay ile birlikte yatırım maliyeti 4.5 milyar lirayı bulan 11 mega projeyi, 2018'den itibaren hayata geçirmeyi hedefliyor. Başkan Menderes Türel, bu projelerin her birinin dünya projesi olduğunu belirterek, "Antalya bu projelerin tamamlanmasıyla sadece sözde değil özde bir dünya şehri oluyor" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanan, devam eden ve planlanan, yatırım maliyeti yaklaşık 4.5 milyar liraya karşılık gelen 11 mega projesi dikkat çekiyor. Antalya Yatırım Alanları Vizyon Raporu'nda da yer verilen bu projelerden bir kısmı 2017'de başlatılırken, bir kısmı ihale aşamasında, önemli bir bölümünün de 2018 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Raporda bu 11 dev projenin detayları da açıklanıyor.

EN BÜYÜĞÜ BOĞAÇAY

Bu projeler arasında en büyüğü ve en çok tartışılanı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'çılgın proje' olarak adlandırdığı Boğaçay Projesi. Proje, marina, taşkın önleme, özel proje alanı ile film platosu ve doğal yaşam alanı olmak üzere dört etaptan oluşuyor. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 150 milyon TL olan Boğaçay projesinde çalışmalar başladı. Projenin marina etabı su alanı 173 bin, kara alanı ise 185 bin olmak üzere toplam 358 bin metrekarelik alandan oluşuyor. 462 yat kapasitesine sahip olacak marinada, ticari üniteler, dükkanlar, eğitim tesisleri, konaklama ve geniş peyzaj alanları bulunuyor. Marinanın yatırım bedeli 215 milyon TL. Boğaçay projesinde film platosu ve doğal yaşam alanı ise film stüdyoları, temalı parktan oluşuyor. Film stüdyoları ve temalı park 746 bin metrekare, hayvanat bahçesi ve safari park ise 2 milyon 575 bin metrekare alanda kurulacak. Temalı park alanının yatırım maliyeti 665 milyon TL, film stüdyo alanının ise 180 milyon TL olarak açıklandı. Projenin taşkın önleme ve özel proje alanında 485 bin metrekare peyzaj, ticari, konut, eğitim ve dini tesis alanları bulunuyor. Yatırım maliyeti 90 milyon TL olan bu etabın taşkın koruma projesinin ihalesi ağustos ayında yapıldı.

KONYAALTI SAHİL

Konyaaltı Sahil Projesi, Beach Park, Akdeniz Bulvarı ve Minicity olmak üzere üç etaptan oluşuyor. 6 kilometre uzunluğunda ve 8 mavi bayrağa da sahip kent merkezindeki Konyaaltı sahili, dünyanın sayılı plajları arasında gösteriliyor. Mimarlar Odası ile ortak düzenlenen yarışmada 51 proje arasından seçilen projenin 65 milyon TL'lik Beach Park etabıyla, 75 milyon TL'lik Akdeniz Bulvarı etaplarında çalışmalar devam ediyor. Beach Park etabında 8 bin 600 metrekare büfe, yeme-içme üniteleri, çay bahçesi, restoran ve sergi alanlarından oluşacak. Akdeniz Bulvarı, 23 büfe, gölgelik ve şezlongların bulunduğu kıyı düzenlemeleriyle birlikte 442 bin metrekare alanı kapsıyor. Minicity alanı ise ticari üniteler ve otoparkla birlikte 75 bin metrekare.

TÜNEKTEPE

Antalya'nın seyir terası Tünektepe ve Teleferik Projesi'nde ise teleferik yatırımı tamamlandı. Daha önce 'Döner Gazino' olarak adlandırılan yapının da bazı düzenlemeler yapılarak hizmete açıldığı, 140 milyon TL'lik yatırım maliyetli projede, 240 kişilik restoran, 30 oda ve 60 yatak kapasiteli otel planlanıyor.

CAMİ VE MÜZE

Antalya Cami ve Türk İslam Medeniyetleri Müzesi yaklaşık 43 bin metrekare alanda inşa edilecek. 10 bin kişilik kapalı, 20 bin kişilik açık ibadet alanına sahip cami 53 metre kubbe yüksekliği, 42 metre kubbe çapı, 2'si 87 metre, 2'si 72 metre olacak dört minareden oluşacak. Yaklaşık 179 milyon TL yatırım maliyetli proje, Türk İslam Medeniyetleri Müzesi müftülük ve idari birimler, konferans salonu, fuaye alanı, kafe, galeri, toplantı salonları, çocuk oyun alanı, otopark, el sanatları atölyesi gibi çok amaçlı salonların bulunduğu bir külliye haline gelecek. Projenin inşaatı devam ediyor.

DOĞU GARAJI'NA NEKROPOL MÜZESİ

Kent merkezinin en önemli ve eski noktalarından Doğu Garajı'nda uzun yıllardır gündemde olan bu projede, tescilli 980 antik mezar bulunuyor. Antalya kent tarihi ve kültürüne ait Nekropol Müzesi ile Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde ciddi bir aşama kaydedildi. 28 milyon TL'lik yatırım maliyetli, 8 bin 140 metrekarelik müzede süreli ve sürekli sergi alanları, canlandırma ve bilgilendirme unsurları yer alıyor. Kültür ve Ticaret Merkezi ise 9 bin 100 metrekarede 90 milyon TL yatırım maliyetiyle inşa ediliyor.

TARIMSAL SULAMANIN ELEKTRİĞİ GÜNEŞTEN

Büyük öneme sahip yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki Güneş Enerji Santrali Projesi ise 8.5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek. Sulama kooperatifleri tarımsal sulamada kullanılan elektriğin karşılanması amacıyla 2 mw kurulu güce sahip santral tamamlandı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile güdümlü proje kapsamında ilave 3 mw kurulu güce sahip santral kurulması için de müracaat yapıldı.

ÇÖP ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri dönüşümüyle ilgili olarak 600 milyon TL yatırım maliyeti bulunan Kızıllı Entegre Katı Atık Tesisi, kısa süre önce tamamlandı. Evsel katı atı atıkların bertaraf edileceği ve elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesis 45 mw kurulu güce sahip.

TÜP TÜNELLİ KRUVAZİYER VE YAT LİMANI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan ön izni alınan Kruvaziyer ve Yat Limanı Lara'da inşa edilecek. Kalkınma Bakanlığı'nın da yatırım programına alınan ve yatırım maliyeti 905 milyon TL olarak açıklanan kruvaziyer ve yat limanı 377 bin metrekare kara, 113 bin metrekare deniz olmak üzere toplamda 490 bin metrekare alana kurulacak. Aynı anda 4 adet kruvaziyer gemisine hizmet verebilecek limanda 426 adet yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Yüzen iskeleler dışında limanda deniz altından karaya bağlantılı 8 bin 91 metrekarelik tüp tünel de kurulacak.

ÜÇÜNCÜ ETAP RAYLI SİSTEM GELİYOR

İlki Fatih-Meydan, ikincisi Meydan-Havalimanı-Expo 2016 alanı şeklinde hayata geçirilen raylı sistemin üçüncü etabı ise Varsak, Sakarya, Otogar, Üniversite, Meltem Mahallesi, Hastan, Stadyum ve Nostaljik Tramvay şeklinde oluşturulacak. 2018'in Şubat-Mart aylarında başlaması planlanan 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nin yatırım maliyetinin 45 tramvay ve hatlarla birlikte 1 milyar TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 23 kilometre uzunluktaki bu proje de üç etap halinde gerçekleşecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan ön onay ile Yüksek Planlama Kurulu'na gönderilen projenin tamamlanmasıyla kent merkezinde üniversiteden hastaneye, Kaleiçi'nden havalimanına birçok noktaya tramvayla ulaşım imkanı sağlanacak.

SANTRAL KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kepezaltı Santral Kentsel Dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı ve inşaat çalışmaları uzun süredir devam ediyor. 120 milyon TL yatırım maliyetli bu projede, Kepezaltı ve Santral mahallelerinde 1 milyon 319 bin metrekare alanda 19 bin konut inşa ediliyor. Gecekondu ağırlıklı iki mahallede önce tüm yapılar yıkıldı ve ardından yeni konut inşaatlarına başlandı. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilen projede 2019'un mart ayında hak sahiplerine 6 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor.

BALBEY'DE 158 BİN METREKAREDE DÖNÜŞÜM

Antalya kent merkezindeki eski mahallelerden biri olan Balbey Mahallesi'nde uygulanacak kentsel yenileme projesinde, bölgeye yeni bir Kaleiçi kazandırılması hedefleniyor. Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel yenileme alanı ilan edilen bölgede, proje çalışmaları ve mülk sahipleriyle sözleşme imza görüşmeleri devam ediyor. Kentsel SİT alanı, konut ve ticari alanlardan oluşan projede 158 bin metrekarede kentsel yenileme etaplar halinde hayata geçirilecek.

TÜREL: BÜYÜK BÖLÜMÜ 2018'DE BİTECEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 11 mega projeyle ilgili bilgi verdi. Başkan Türel, 2018'de ilk olarak Konyaaltı Sahil ve Boğaçay Taşkın Koruma, peyzaj ve rekreasyon projelerinin tamamlanacağını açıkladı. Doğu Garajı'nın da 2018'de biteceğini belirten Türel, 23 kilometrelik üçüncü etap raylı sistem projesinin ise kampüs önüne kadarki 18 kilometrelik kısmının 2018 sonunda tamamlanacağını kaydetti. Tünektepe'deki otel projesinin ise 1 Şubat'ta ihaleye çıkacağını açıklayan Türel, yap-işlet devret modeliyle özel sektörün inşa edeceği otelin en geç iki yılda tamamlanmasını düşündüğünü dile getirdi. Kruvaziyer ve Yat Limanı'nın da 2018'de ihale edileceği ve birkaç senede tamamlanacağını anlatan Türel, 2018'de Boğaçay marina projesinin ihalesinin yapılacağını ifade etti. Balbey'in beş etaptan oluşacağını ve ilk etabın yine 2018'de bitirileceğini belirten Menderes Türel, cami ve İslam Medeniyetler Müzesi ile Kent Müzesi projelerinin de önemli bölümünün 2018'de yapılacağını ve 2019'da tamamen bitirileceğini açıkladı.

HER BİRİ DÜNYA PROJESİ

Bu projelerin tamamının kamu kaynaklarıyla yapılmayacağını, bir bölümünün özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirileceğini vurgulayan Menderes Türel, 11 mega projeyi 2-3 senede tamamen bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu vizyon projelerin Antalya'nın marka şehir tanımlamasının içini doldurduğunu anlatan Türel, “Antalya bu projelerin tamamlanmasıyla sadece sözde değil özde bir dünya şehri oluyor. Dünyadaki rakiplerinin önüne geçebilecek bir ivme yakalıyor. Antalya zaten zenginlikleriyle dünyadaki rakiplerinden çok daha varlıklı bir şehir. 2004'te ilk belediye başkanlığımın seçim kampanyası döneminde, Antalya için Barcelona, Newyork, Miami, Londra, Paris hedefi koymuş, bunları yakalayıp geçeceğimizi söylemiştik. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde bu şehirleri yakalayıp, önüne de geçmiş olacağız. Bu projelerin her biri dünya projesi. Dünyada uluslararası ödül alacağımıza inandığım projeler. Ümit ediyorum ki ilk ödülü de Konyaaltı sahil projesiyle alacağız. Çünkü ilk o tamamlanacak. Bu projeler dünyada herkesin ilgisini çekecek projeler olacak" dedi.

ZENGİN TURİST GELECEK

Bu projelerin Antalya'nın kalkınmasına, zenginleşmesine vesile olacağını da aktaran Menderes Türel, “Bu projelerle onbinlerce vatandaşımız iş, aş, ekmek sahibi olacak. Antalya'da yaşayan bütün vatandaşların zenginleşmesine katkı sağlayacak. Bu projeler sayesinde Antalya'ya daha çok turist gelecek. Esnaf da turizm pastasından daha çok kazanacak. Ayrıca kruvaziyer yat limanı gibi zengin turistlerin geldiği imkanlarda sunulduğunda Antalya'nın katma değerine ekonomik olarak güç katacak. Çünkü zengin turist kruvaziyer gemi, yat limanlarında geziyor. Buraya gelişini sağlayacak imkanlar sunmazsak onları getiremeyiz" diye konuştu.

'AT GÖZLÜKLÜ VİZYON FUKARALARI'

Türel, bu projelere karşı çıkanları ise 'at gözlüklü, vizyon fukaraları' olarak nitelendirdi. Türel, "Maalesef bu projelere karşı çıkıyorlar ve 'vatandaşa ne faydası var' diye soruyorlar. Ama bu projeler bittiğinde Antalya, Antalyalı zenginleştiğinde bu köhnemiş zihniyet bugüne kadar olduğu gibi bir kez daha mahcup olacak. Bu projeler Antalya'ya katma değer kazandıracak, Antalya ve Antalyalıyı zenginleştirecek. Çünkü bir zihniyet nasıl geçmişte yaptığımız kavşaklara, Atatürk Parkı'na, birçok önemli hizmete karşı çıkmışsa şimdi de yeniden aynı tehlikeli maceranın içerisine girmeye çalışıyor. Ama Antalyalılar memleketini, şehrini sevenler bugüne kadar bu köhnemiş zihniyete teslim olmadı, bundan sonra da olmayacaklar. Verecekleri desteklerle bu projeleri gerçekleştirmemizi sağlayacaklar. Bu noktada bize destek veren tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum, bu projeler Antalyalıların projeleri" dedi.