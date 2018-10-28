Türel AK Parti’li gençler ile bir araya geldi

AK Parti İl Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı. Antalya Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Köse, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri katıldı.



“Gençlerin enerjisinden besleniyoruz”

Gençlerin “Antalya seninle gurur duyuyor” tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Başkan Menderes Türel, toplantıya koşarak geldiğini ifade ederek şunları söyledi; “Cumartesi sabah 4’te başlayan yolculuğumu 3 ülke, 4 şehir hepsini 24 saatin içine sığdırıp bu sabah saat 4’te yastığa kafamı koyup bugün sizlere sırf böyle bir sürpriz yapmaktan kendimi alıkoyamadım. Çünkü sizlerin enerjisi, bu gençliğin bize verdiği moral benim en büyük beslenme kaynağım. Biz sizlerin bu güler yüzü, bizlere verdiği bu enerjiden besleniyoruz. Onun için böylesine hassas bir dönemde sizlerle kısa da olsa sohbet edebilme imkânı benim için çok değerliydi.”



Antalya’da tarih yazdık

“2014 seçimlerinde Büyükşehirde Antalya teşkilatı olarak tarih yazdık” diyen Başkan Menderes Türel, 17-25 Aralık sürecinin hemen ardından gerçekleşen seçimlerde FETÖ’nün iftiraları, ve seçimi kaybettirme çabalarına rağmen AK Parti’nin seçimlerden zaferle çıktığını hatırlattı. Bu başarıda gençlik kollarından, ana kademeye kadar herkesin top yekün, el ele, gönül gönüle çalıştığını vurgulayan Başkan Türel, “Buradaki gençlerin her birisi kendisi belediye başkanı oluyormuş heyecanıyla çalıştığında 31 Mart 2019’da zafer bizimdir. Ben bu ışığı, bu umudu sizlerde görüyorum.” diye konuştu.



“Gidilmedik tek bir ev bırakmayacaksınız”

Seçimlerin ancak çalışarak kazanıldığını da vurgulayan Başkan Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kendisine anlattıklarını gençlerle de paylaşarak şunları söyledi; “Artık çalışmaktan ayaklarınızda derman kalmadı, yürüyemeyecek durumdasınız ve dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz yürüyecek takatiniz yok ama orada bir tane ev kalmış. Ne olursa olsun o evi de ziyaret edeceksiniz. Gerekirse sürünerek gideceksiniz ama bir tek ev bile bırakmayacaksınız. İşte o zaman zafer sizindir dedi. İşte biz bunu yapacağız. Bunu yaparsak Allah’ın izniyle değerli gençler sorun yaşamayız.”



“Ulubatlı Hasan ruhunu taşımalıyız”

Akdeniz, Ege ve Trakya’da AK Parti bayrağının dalgalandığı tek şehir Antalya” Diyen Başkan Türel, bu durumun kendilerine daha büyük bir sorunluluk yüklediğini ifade ederek, “Biz Antalya olarak o bayrağı kaleye diken Ulubatlı Hasan ruhunu taşımalıyız. O zaman seçimleri alırız” ifadelerini kullandı.



“Biz yokken Antalya kaybediyor”

“Biz kaybettiğimizde Antalya kaybediyor” diyen Başkan Menderes Türel, “2004 – 2009 arasında 11 tane kavşak yaptık bizden sonra 1 tane kavşak yapabildiler. 2004 – 2009 arası 11 km raylı sistem yaptık 1 santim uzatamadılar. Belediye binasını çürümeye terk ettiler, denize indirdiğim 3 tane deniz otobüsünü bir kaptan bir miço bulup Kemer’e götürüp getirmeyi beceremediler. 2014’te yine seçildik iki senenin içinde 5,5 ay 18 km Aksu EXPO hattını tamamladık dünya rekoru. Biz yokken bunlar olmadı onun için biz yokken Antalya kaybediyor diye ben söylemiyorum tarih not düşüyor gerçeğe.



”Hizmet etmemizi engellemeye çalışıyorlar”

Antalya’yı dünya projeleri ile tanıştırmaya çalışıyorken engellemeye çalışanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “İşte Konyaaltı projesi. Elele insan zincirleri kurdular. Konyaaltını ben halka kapatıyormuşum. Bunlar da yalan ve iftira bol. Sonra mahcup da olmuyorlar. Şimdi gidin yaz sezonunda günde 100 bin kişi gidiyor. Hani halka kapatacaktık? Ama bunlar iftirayı atıyorlar sonra gerçekle yüzleştiklerinde oralardan en çok onlar istifade ediyor. O gün bağıranlar şimdi oradan çıkmıyor.” Dedi.



“Nefsimize yenik düşmeden çalışacağız”

2019 yerel seçimlerinin başkanlık sisteminin ilk seçimi olduğu için ayrı bir öneme sahip olduğunun da altını çizen Başkan Türel, “Omuz omuza vereceğiz çok gayret edeceğiz. Nefsimize yenik düşmeden sokaklarda sabahlara kadar çalışarak yerel seçim sürecini çok iyi şekilde tamamlayacağız. 31 Mart akşamı Antalya’da sandıklar açılmayacak çünkü o sandıkları siz patlatacaksınız” şeklinde konuştu.