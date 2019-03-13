Türel ailesinden kaza sonrası ilk fotoğraf

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ çatısı altında kurulan ve 60 yaş üstü vatandaşların eğitim gördüğü 'Tazelenme Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Kültür Salonu'ndaki buluşmada Çavuşoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç de eşlik etti. Öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, AÜ'nün ilklerin üniversitesi olduğunu belirterek, bu projenin de AÜ'ye yakıştığını söyledi. Başka üniversitelerin aynı projeyi yapmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, "Bir model oldunuz. Hepimizin tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyacı var. En çok da benim. O kadar hızlı değişiyor ki dünya, bunları iyi takip edip analiz etmek ve politika oluşturmak lazım" dedi.

KAZADA YARALANAN EBRU TÜREL DE AÇILIŞA KATILDI



Hizmetlerin açılışına, 7 Mart Perşembe günü geçirdiği trafik kazasında burnunun 3 yerinde kırık oluşan Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de katıldı. Burnunda bandaj bulunan Ebru Türel'in gözlerinin altındaki morluklar dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, Ebru Türel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 16:19