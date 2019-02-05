TÜİK açıkladı! Antalya’da araç sayısı kaç oldu?

TÜİK '2018 Yılı Aralık Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



ANTALYA ARAÇ SAYISINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

Antalya’da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 60 bin 419 adet taşıtın yüzde 47,1’i otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,2’sini kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 1 milyon 60 bin 419 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 278 bin 679 motosiklet sayısı ile 309 bin 991 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.



