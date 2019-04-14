TTD Başkanı Prof. Dr. Bayram: “Çevre ve hava kirliliği birinci ölüm nedeni”

TÜRK Toraks Derneğinin 22’inci Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, Antalya Belek’te bir otelde düzenlendi. Kongrede TTD MYK Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, 1’inci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, 2’nci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil, Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Polatlı, Genel Sekreter Prof. Dr. Berna Dursun, Mali Sekreter Prof. Dr. Metin Özkan, Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Alev Gürgün, Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, TTD Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç, Kongre Sekreteri Doç. Dr. Eylem Sercan Özgür hazır bulundu. Kongrede toplum sağlığını tehdit eden sorunlar ele alınarak, alanında uzman kişiler tarafından çözüm önerileri sunuldu.

Kongre hakkında bilgi veren TTD Başkanı Hasan Bayram, “Bin 500 civarında katılımcı arkadaşımızla kongreyi gerçekleştirdik. Göğüs hastalıkları, halk sağlığı alanlarında çeşitli oturumlar düzenledik. Yurt içinden ve yurt dışından konuşmalarımız vardı. Uluslararası derneklerden katkılar oldu. Amerikan Toraks Derneği Başkanı kongremize katıldı. Bunun dışında Avrupa Solunum Derneği Başkanı, Avrupa Ulusal Alerji İmmünoloji Derneği Başkanı kongremizde yer aldı. Bu yıl kongremiz uluslararası anlamda gerçekleştirildi. İlk defa hem Amerikan Toraks Derneği, hem de Avrupa Solunum Derneği tarafından onaylandı. Biraz daha küresel sağlıkla ilgili konulara girdik” dedi.



“Verem ve yoksulluk gibi sorunları inceledik”

Sağlık sorununun bir başka ülkeye geçebileceğinin altını çizen Bayram, sorunun kıtaya kadar yayılabileceğine dikkat çekti. Bayram, “Örneğin gribi ele alalım. Türkiye’de çıkan grip salgını Amerika’ya yayılabiliyor. Çin’den çıkan grip salgını bütün ülkeleri, dünyayı kasıp kavurabiliyor. Sağlığa küresel ve bütüncül yaklaşarak, sağlık sorunları alanında ülkelerle iş birliği halinde olmak çok önemli. Hekimler arası işbirliği olması önemli. Bu kapsamda küresel sağlık sorununu kongremizde işledik. Bu konuda önemli sorun olan tüberküloz (verem), yoksulluk gibi sorunları inceledik. Bunlar hem ülkelerde hastalık nedeni hem de uluslararası anlamda önemli hastalık nedeni. Bununla ilgili göçler var, savaşların oluşturduğu sorunlar var. Yanı başımızda Suriye’deki sorun Türkiye’deki sağlık ortamını olumsuz etkiliyor. Bu konuların bütüncül ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kongremizde de bunu yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.



“Çevre ve hava kirliliği birinci ölüm nedeni”

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre en sık hastalık ve ölüm nedeninin ‘kirlilik’ olduğunu vurgulayan Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevre ve hava kirliliği birinci ölüm nedeni. Dolayısıyla hastalıkları ele alırken biz hekimler polikliniğimize ve hastaneye gelen hastayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Aslında asıl uğraşmamız gereken şey bu hastalıkları ortaya çıkaran nedenler. Akciğer hastalıkları için düşünecek olursak başlıca nedenler hava kirliliği çok önemli. Küresel iklim değişikliği çok önemli. Küresel iklim değişikliği ve hava kirliliği iç içedir. Havayı kirlettiğiniz zaman karbon salınımı, sera gazlarında artış, küresel ısınma ve ona bağlı küresel iklim değişikliği, aşırı yağışlar, çölleşme, yangınlar, kasırgalar, seller geliyor. Ülkemizde de bunu yoğun olarak görüyoruz. Hava kirliliği ülkemiz için çok önemli bir sorun. Hala enerjimizin önemli ölçüde kömürden, petrolden, doğalgazdan karşılıyoruz. Özellikle kömür çok kirletici. Kömürlü termik santrallerimiz var. Artık bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bütün dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Örneğin güneş enerjisinden en fazla yararlanan ülkelerden biri Almanya’dır. Oysaki Almanya’da çok güneşi göremezsiniz. Türkiye gibi güneşi bol olan ve yılın dört mevsimi güneşin olduğu ülkede bizim güneş enerjisinden yararlanma oranımız çok düşük. Bu konuları ele aldık ve tartıştık”



Kongrede binden fazla bildiri sunuldu

Kongrede toplum sağlığını ele alan konuların ön plana çıktığına işaret eden Hasan Bayram, “Onun dışında akciğer hastalıkları alanında çeşitli oturumlarımız oldu. Bu konudaki araştırmalar paylaşıldı. Kongremizde binden fazla bildiri sunuldu. Bunları tartıştık. Zatüreleri, astımı, KOAH’daki yeni gelişmeleri, verem hastalığıyla ilgili çalışmaları, aşıları, tedavi edemediğimiz hastalıkları konuştuk. Her anlamda kongremiz bilimsel şölen havasında geçti” şeklinde konuştu. Kongrede verilmesi gereken mesajın ‘toplumsal bilincin yükselmesi’ olduğunu kaydeden TTD Başkanı Hasan Bayram, sorunlara bireysel olarak çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.