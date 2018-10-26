Trafik polislerinden örnek davranış

KORKUTELİ'NDE Zeynep -Mustafa Kemer Ortaokulu ile Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulunun bulunduğu bölgede trafik ışığı bulunmaması nedeniyle her gün trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okula giriş ve çıkışını sağlıyor. Trafik akışını durduran ekipler, küçük çocukların elinden tutarak yolun karşısına geçiriyor. Ekipleri duyarlı davranışı hem sürücülerin hem de velilerin takdirini kazandı. Trafik ekipleri, sürücüleri, okullar bölgesinde hız limiti başta olmak üzere diğer trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.