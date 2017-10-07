Trafik kazası geçiren nişanlısını göremeyince yüreği ağzına geldi

NİŞANLISININ kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen genç kız ise, yan yatmış aracın olduğu yerde nişanlısını göremeyince yüreği ağzına geldi.

Kaza, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çallı istikametinden havaalanı istikametine giden 07 BDM 11 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü ağır yaralanırken, refüjdeki tel örgü ve demirler karşı şeride fırladı. Karşı istikamette seyir halindeki Hüseyin Rahmi Özpolat’ın (22) kullandığı 07 VCE 31 plakalı araç ile Orhan Uyar’ın (55) hakimiyetindeki 07 FAU 26 plakalı araca isabet eden tel ve demirler, sürücülerin kaza yapmasına neden oldu. Her iki araçtaki 3 kişiden ikisi hafif yaralanırken, karşı şeritteki ismi öğrenilemeyen ve ağır yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza bölgesinde her iki taraftan trafiği tek şerit olarak verdi.

Nişanlısını göremeyince yüreği ağzına geldi

Bu sırada Hüseyin Rahmi Özpolat’ın yan yatan arabasında kazayı hafif yaralarla atlatan Yasin Karabulut, kazaya karışan diğer otomobillerin yanına gitti. Nişanlısı Karabulut’un kaza geçirdiğini öğrenen genç kız ise, koşarak yan yatmış arabanın yanına geldi. Aracın yanında nişanlısını göremeyen genç kız, panik yaparak etrafta onu aramaya başladı. Bir müddet sonra nişanlısını bulan genç kız, önce kolundan yaralanan nişanlısıyla ilgilendi, ardından da tepki göstererek kaza yerinden ayrıldı. Karabulut ise, “Evinden koşarak gelmiş. Çok korkmuş” dedi.