Torun hayali kurarken ikiz çocuk sahibi oldular

ANTALYA'DA ziyarete gittikleri çocuk yuvasında bir süre zaman geçirdikleri 5 yaşındaki ikizlerden ayrılırken, “Anne, bizi de götürün” sözlerinden etkilenen Osman(63)ve Fatma Alçı (52) çifti, Elif ve Eylül’ün koruyucu ailesi oldu. Torun sahibi olmayı hayal ederken ikiz çocuk sahibi olan Alçı çifti hayata yeniden başladı. İkizleri anaokuluna götüren, onlara özel oda yapan, onlarla sevinip onlarla üzülen Alçı çifti, evlerini yeniden şenlendiren çocuk cıvıltılarıyla ikinci baharı yaşamaya başladı. Çocuklarının evlilik yaşına gelmesine rağmen evlenmediğini anlatan Fatma Alçı, “Hep torun hayali kuruyorduk. Torun beklerken ikiz çocuk sahibi olduk. Elif ve Eylül iyi ki de benim kızlarım oldu. Hem onların hem de benim hayatım çok değişti. Onları ilk gördüğümde içime büyük bir sıcaklık gelmişti. Bana ‘anne’ diye seslendiklerinde benim için hayat adeta durdu. O dakikadan sonra onları bırakamazdım. İkizlerle adeta ikinci baharımızı yaşıyoruz” diye konuştu.