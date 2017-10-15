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Toplu ulaşımda yeni dönem

Antalya'da toplu ulaşımdaki sorunları çözmek için ulaşım esnafının teklif ettiği plan bugün uygulamaya geçiyor

Toplu ulaşımda yeni dönem

Antalya'da toplu ulaşımdaki sorunları çözmek için ulaşım esnafının teklif ettiği plan bugün uygulamaya geçiyor

15 Ekim 2017 Pazar 22:15
Toplu ulaşımda yeni dönem
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin halkın huzurlu ve konforlu bir toplu ulaşımdan istifadesi için akademisyen ve uzmanlardan oluşan Ulaşım Master Planı ekibine yaptırdığı çalışmada, yeni hatlar eklemek ve sefer sayılarını artırmak suretiyle toplu ulaşımda yeni araç ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, uzmanların önerisi doğrultusunda 12 metrelik 100 adet, 8.5 metrelik 50 adet, 5.5 metrelik 50 adet olmak üzere 200 araç satın alma işlemini başlattı. Ancak Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Antalyalıları huzurlu ve konforlu taşımak için yeni araç ihtiyacı olmadığını, mevcut araçlarla da Antalyalılara hizmet verilebileceğini iddia etti. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafın sesine kulak vererek, her türlü güzergah planlaması, sefer sıklıklarının düzenlenmesi gibi uygulamaların, Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan gelen teklife göre aynen uygulayacağını açıkladı. Başkan Türel, bu uygulamadan Antalyalıların memnun olacağını ümit ettiğini söylerken, Oda Başkanı Yasin Arslan da Türel'e esnafın sesine kulak verdiği için teşekkür etti. Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, bu konudaki teklifini Ulaşım Daire Başkanlığı'na sundu. Antalya toplu ulaşımındaki sorunları çözmek üzere ulaşım esnafının teklif ettiği plan bugün aynen uygulamaya geçiyor. Artık güzergahlar ve sefer sıklıkları, ulaşım esnafının belirlediği şekilde gerçekleşecek. Ulaşım esnafının tecrübesiyle toplu ulaşımla ilgili şikayetlere çözüm üretilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTeklif EttiğiUlaşım
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