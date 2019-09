Toplu ulaşım araçları denetlendi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Antalya genelinde ilçeler arası denetimli yolcu taşıma, ticari ve turizm taşıma araçlarına yönelik periyodik denetimlerini sürdürüyor. Ulaşım Denetim Komisyonu Trafik Denetleme Ekipleri, Antalya’nın batı ilçelerine yolcu taşıyan toplu taşıma ve ticari araçlara yönelik gerçekleşen denetimlerde araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım malzemeleri, yangın söndürme tüpü, reflektör ile yolcu taşıma sayıları ve taşıma belgelerini kontrol etti.



Eksik belge ve ekipmana ceza

Acil durumlarda kullanılan ekipmanların son kullanma tarihleri, kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği de yolcuların can güvenliği açısından özellikle denetlendi. Turizm ve ticari taşıma araçlarında ise koltuk sayısı, yolcu sayısı, klima kullanımı ve taksimetre kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan ve eksik belge ve ekipmanı olan sürücülere cezai işlemler uygulandı. Yaz aylarının etkisiyle toplu ulaşım araçlarında sıklıkla görülen arızalanma ve yangınlar nedeniyle sürücülere yolcuların can güvenliği için uyarılarda bulunan trafik denetleme dikkat çekti. Acil durumlarda durdurulan araçları ikaz etmek için kullanılan reflektörlerin hareket halindeki araçlardaki ve toplu taşıma aracındaki yolcuların can güvenliğini koruduğunu hatırlatan ekipler, reflektör bulunmayan araçlara 216 TL ceza kesti.