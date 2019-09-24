Topaloğlu'ndan Bakan Ersoy'a teşekkür

BELEDİYE Başkanı Necati Topaloğlu, İngiliz Thomas Cook firmasının iflas ettiğini dün sabah saatlerinde öğrendiğini belirterek, dünya ve Türk turizmi için büyük kayıp olduğunu söyledi. Kemer'in kardeş kenti Dormagen Belediye Başkanı Erik Lierenfeld'i karşılamak için dün sabah havalimanına gittiğini aktaran Topaloğlu, "Sabah saatlerinde havalimanı yetkililerinden konuyla ilgili bilgi aldım. Oradaki hareketliliği gördüm. Misafirlerin güvenli bir şekilde yurt dışına gönderildiği bilgisini aldım. Bu bizim için güzel bir şey. Misafirlere 'uçağınız yok, şirketiniz battı' demek bizim için ayıp olurdu ama bunun üstesinden gelmişler. Bu konuda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.Bakan Ersoy'un destek paketi hazırlayacaklarına yönelik açıklamasının turizm sektörünü sevindirdiğini aktaran Başkan Topaloğlu, "Özellikle Fethiye ve Marmaris tarafına çok fazla İngiliz turist geldiği için o taraf çökmüştü. Ama Sayın Bakanın açıklaması herkesin yüreğine bir nebze su serpti. Bu Türk turizmi için büyük bir adımdır. Bu konudan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Olayın ardından iki otel yetkilisiyle konuştuğunu anlatan Topaloğlu, şunları kaydetti: "Otel yetkililerinden aldığım bilgiye göre gelecek senenin rezervasyonları gelmeye başlamış. Bu rezervasyonların çoğunluğu ise İngilizler tarafından yapılmış. Önemli olan nokta burası. Bu Kemer için çok önemli. İngilizler daha çok Ege Bölgesi'ni seçiyordu ama yavaş yavaş Akdeniz'e doğru gelmeye başlıyorlar. Bundan sonra da İngiliz misafirlerimiz Kemer'e gelmeye devam edecek."