Topaloğlu: Belediyenin 140 aracında haciz var

KEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son 10 yıldır yönetilen belediyede israflar yapıldığını, paranın çarçur edildiğini, icralık araçlar olduğunu ve eski Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül'e tahsis edilen araca trafik cezaları yazıldığını açıkladı. Belediyeyi borç batağından kurtarmak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Başkan Topaloğlu, Neşe Gül'ün kullandığı aracın trafik cezalarını kendi cebinden ödediğini söyledi.



'TRAFİK BORCUNU KENDİ CEBİMDEN ÖDEDİM'



Başkan Topaloğlu, şu anda makam aracı olarak kullandığı 07 KCV 01 plakalı aracın 14 Temmuz 2017'de resmi yazıyla belediye özel kalemine tahsis edildiğini kaydederek, "Bu araç, özel kaleme tahsis sürecinden sonra Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül'e verilmiş. Aracın kullanımı sırasında 634 ve 732 liralık iki trafik cezası var. Aracın borcu olduğu için fenni muayenesi yapılamıyor. Konuyla ilgili Mustafa Gül belediye tarafından iki defa aranmasına rağmen topu taca attı. Aracın Neşe Gül'e tahsis edildiğini herkes biliyor. Baktık ki araç bağlanacak, biz de bu borcu cebimizden ödedik. En azından bu trafik cezalarını yatırabilirlerdi" dedi.



'BELEDİYEYE AİT 140 ARACIN ÜZERİNDE HACİZ VAR'



Belediyeyi 61 milyon lira borçla devraldıklarını belirten Başkan Necati Topaloğlu, "Şu anda belediyemize ait tam 140 aracın üzerinde haciz var. Ben Göynük Belediyesi'ni 4 milyon lirayla teslim ettim ama şimdi bize 61 milyon lira borç kaldı. 6 aylık görev sürecimizde 23 milyon 500 bin lira borç ödedik. Yaklaşık 5 milyon liralık atırım yaptık. 6 ayda sadece temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 3 milyon 800 bin lira. Çünkü biz tasarruf etmezsek bir yere varamayız. Şu ana kadar yeme, içme, eğlence hep devam etmiş. 10 yılda temsil ağırlama giderlerine harcanan para 34 milyon lira. Bu Kemerlilerin parası. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Mercedes marka araca binip yanımda 3 koruma, 4 şoför bulundurmayı ben de bilirim. Ben halkıma örnek olacağım ki onlar da ona göre hareket etsin. Bundan sonra Kemer Belediyesi'nde lüks yok" diye konuştu.



'KEMER 35 YILDIR DEDİKODUYLA GERİ GİTMİŞ'



Kimsenin elinde sihirli değnek olmadığına dikkati çeken Başkan Topaloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Biz Kemer'in dününü, bugünü ve yarınını tartışmak için 3 defa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meclis üyelerimizle bir araya gelerek toplantı yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları bilimsel olarak yapıyoruz. Dedikodu siyasetinden uzak durmaya çalışıyorum. Kemer 35 yıldır dedikoduyla geriye gitmiş. Biz iş yapmak için buraya geldik. Yazılan ve çizilen bazı şeyleri dikkate almıyorum. Kemerli vatandaşlarım rahat olsun. Her şey daha güzel olacak."