Thomas Cook'un iflasının ardından turizmcinin yol haritası belli oldu

İNGİLİZ Sivil Havacılık Kurumu CAA, dünya turizm devlerinden ve 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Duyurunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı turistlerin konaklama giderlerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu kaydederek ücret talep eden ya da oda boşaltma isteğinde bulunan işletmeleri de haklarında yasal işlem yapacağı yönünde uyardı. Antalya'da ise turistlerin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için kriz masası oluşturuldu. Antalya Valiliğince oluşturulan kriz masasına Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de katılım gösterecek. Oluşturulan kriz masasında, süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili’nin yaptığı açıklamada, resmi sitelerinden duyuru yaparak faaliyeti durduklarını aktardı. Sadece Alanya için değil dünya üzerinde de ciddi efektler olacağı bir sürece girdiklerini belirten Sili, "Halihazırda Almanya ve Rusya kanadındaki operatör bacakları faaliyetlerini sürdürmekte, İngiltere tamamen durmuş durumda, Çin kanadı da devam ediyor. Aslında iş İngiltere'ye kilitlenmiş durumda. Dün itibariyle gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili bir sorun yok. Şu anda herkesin sağduyulu yaklaşarak en az zararla atlatılması yönünde çaba sarf etmesi gerekiyor" dedi.



"Burada önemli olan geçmiş dönem alacaklarıyla ilgilidir”

Alanya’da birden fazla Thomas Cook markalı tesislerin var olduğunu belirten Sili, bu tesislerde ciddi sıkıntı olacağını ifade etti. Sili, "Bir de Thomas Cook'un farklı pazarlarıyla çalışan oteller var. Gün içerisinde faaliyet ve risk değerlendirmesi yapacağız. Sonuç olarak olmamasını arzu ettiğimiz bu olayı, minimum zararlara atlatmak için davranmamız gereken bir süreç. Şu an hali hazırda konaklayanlar var. İngiltere haricinde diğer pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleri, 'Bu müşterilerle ilgili problem yoktur. Geri dönüş ve ödemeleri bizim garantimiz altındadır' diye açıklamalar yaptılar. Burada önemli olan geçmiş dönem alacaklarıyla ilgilidir. Farklı tur operatörleri gelir ve ya gelmez ama önemli olan geçmiş dönem alacaklardır. Thomas Cook ile gelen misafir sayısında azalma olacağı kesin. Toplam getireceği misafir sayısı bize gelenlerde yüzde 10'a denk geliyor. Diğer operatörlerden koltuk bulanlar veya sigortalarından ücret alanlar tatilini değerlendirecektir. Dünyanın her yerini etkileyen bu olayda şu anda dünya genelinde 650 bin misafir var” diye konuştu.

Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya’daki Thomas Cook konsept otelleri sahibi Şükrü Cimrin ise dün itibariyle Thomas Cook İngiltere iflasını açıkladığını aktardı.“Thomas Cook sadece tesis bazında dünya turizmi için çok büyük bir oyuncu” diyen Cimrin, "Kredi veren firmalar ve hükümetle olan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Son 3 günde gereken bankaların istediği 200 milyon sterlinlik fonu sağlayamadılar. Bize gelen bilgide Thomas Cook İngiltere operasyonlarını durdurdu. Yani bugünden itibaren Thomas Cook İngiltere’den misafir almayacağız ve bütün rezervasyonlar şu andan itibaren geçersiz. Yarından itibaren şu an içerideki misafirleri transferleri başlayacak. Ayın 6’sına kadar Thomas Cook misafirlere yaptıkları bilgilendir göre bu misafirler ülkelerine tek tek geri döndürülecekler. Ümit ediyoruz sadece İngiltere olarak kalır ve Thomas Cook diğer ülkelerdeki operasyonlarına şuan ettiği gibi devam eder. Thomas Cook sadece tesis bazında değil Alanya, ülke ve dünya turizmi için çok büyük bir oyuncu, çok köklü bir seyahat şirketi" dedi.



“Ummadığınız bir firma partneriniz batabilir”

Şu anda tatilde olan Thomas Cook misafir sayısının 600 bin ve bunun sadece 150 bininin İngiliz misafiri olduğunu hatırlatan Cimrin, "Şu an 150 bin İngiliz misafirin ülkelerine dönüş operasyonu başlatıldı. Ülkelere boş uçaklar gönderiliyor ve bunlarla yolcular tahliye ediliyor. Biz de diğer pazarlarda devam ediyoruz fakat Thomas Cook İngiltere ile devam etmeyeceğiz. Hayatın akışında bunlar olabilecek şeyler. Ummadığınız bir firma partneriniz batabilir. Bunlar bizim dışımızda gelişen durumlar. Bizler kitle turizmi yapıyoruz. Bunu da yapmanın yolu tur operatörleriyle çalışmak. Tur operatörleri de yüksek uçak riskleriyle, faizlerle ve borçlarla çalışıyorlar. Biz de bu zincirin bir parçasıyız. Şu an en önemli şey, tesisimizde misafirlerimiz var panik havası yok. Sürekli bilgi geçiyoruz, Thomas Cook da bilgi geçiyor" diye konuştu.



“Burada en büyük sıkıntı kiralık firmalar ve sermayesi zayıf olanlarda”

Turizm Profesyonelleri Kulübü (SKAL) Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ise bu iflasın çok büyük bir kütle etkisi oluşturduğunu söyledi. Nedanlı, "178 yıllık bir kurum, battı denilen yer ana çıktığı yer İngiltere olarak bilgileri geldi. İngiltere’de mali kriz vardır belki ama Almanya pazarına etki etmesi süreç alır, belki de etmez. Burada biraz soğukkanlı olmamak batmayacak adamı da batırır. Bu büyük kütleyi batırmak kimsenin işine de gelmeyebilir. 50'ye yakın ülkede operasyon yapan 300 binden fazla çalışanı olan bir kurum. Dünya turizmini geriye atar. Dünyada iki numara. Alanya'da da ciddi pazarı var ama diğer pazarlara sirayet edip etmeyeceği 48 saatte de belli olur. Çünkü altında birçok operatör var. Bu operatörle güçlüyse eğer yüzde 60-70'lik hacminin batmaması durumu da var. Alanya'da tehlikeyi şurada görüyorum. Bu operatörle iş yapanlar arasında sağlam sermayesi olan firmalar atlatır. Geçmişte de batıklar oldu. Burada en büyük sıkıntı kiralık firmalar ve sermayesi zayıf olanlarda. O da Thomas Cook ile ne kadar çalıştığına bağlı. Belki diplerde olan bu firmayı parası olan bir çılgın hisseleri operasyonu da alabilir. Bizler için Almanya ve Rusya pazarı çok önemli" ifadelerini kullandı.