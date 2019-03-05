THK Minik Beril'i gökyüzüyle tanıştırdı

SABİHA Gökçen Anaokulunda eğitim alan Beril Kılıç, Cessna 172 ile uçarak gökyüzü ile tanıştı. Uçağın kokpitini gördüğünde çok heyecanlanan Beril Kılıç uçmanın ve gökyüzünde olmanın heyecanını yaşadı.

Türk Hava Kurumu Gökçen A.Ş.’ye bağlı THK Uçuş Akademisi Pilotlarından Ali Doğrugöz tarafından Cessna 172 eğitim uçağı ile yapılan uçuşun öncesinde kadının havacılıktaki yeri, önemi ve yapılacak uçuş hakkında verilen kısa brifing ardından kız öğrenciler ile uçuş yapıldı. Gökyüzünün muhteşem maviliğiyle buluşan kız öğrenciler ilk defa böyle uçuş yaptıklarını gökyüzü ile buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler.