THK kurban hazırlıklarını tamamladı

THK Şube Başkanı Adem Aydın, bu Kurban Bayramı'nda da deri toplamak için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Vatandaşların makbuz karşılığında derilerini THK görevlilerine teslim edebileceğini söyleyen Adem Aydın, "THK Korkuteli Şubesi olarak bu hizmeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecanla yapacağız. Bundan sonra bayramın yaz aylarına, yani sıcaklara rastlaması nedeniyle vatandaşlarımız, THK'ya verilen her deriyi tuzlarsa milli serveti de korumuş olur. Deriler tuzlanırsa kurumaz, çürümez ve bozulmaz" dedi. Türk Hava Kurumu'nun şimdiye kadar topladığı kurban derileri, fitre ve zekatlarla Türkiye'deki pek çok ilki gerçekleştirdiğini vurgulayan Adem Aydın, helikopter ve ambulanslar alarak halkın hizmetine sunduğunu, bu helikopterlerin Türkiye'nin her tarafında görev yaptığını kaydetti. Yangın söndürme uçaklarının da Türkiye'de ilk defa Türk Hava Kurumu tarafından devreye sokulduğunu ve şu anda 29 uçakla Türkiye'nin her tarafına konuşlanarak yangın söndürme işlemlerini yerine getirdiğini aktaran Aydın, "Türk Hava Kurumu son olarak Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni kurdu. Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi. Şu anda 13 fakültede havacılık ve uzay konusunda eğitim veriyor. Ayrıca 2 tane meslek yüksekokulunda da kabin memurları ve yer hizmetleri elemanı yetiştiriyor. Türkiye'nin havacılıktaki eksiklerini görerek bunları kapatmaya çalışan bir anlayışı ve kararı var. Türk Hava Kurumu'nun kuruluş amacı da bu. Havacı bir gençlik yetiştirmek, Türkiye'nin havacılıktaki önünü açmak ve Türkiye'de havacılıkta personel, araç gereç, ne gerekiyorsa bunları temin ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetine sunmak. Bunun için çalışan bir kurum var" diye konuştu.