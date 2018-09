The Land of Legends'te caz rüzgarı

THE Land of Legend's'te düzenlenecek Jazz Festivali hazırlıkları tamamlandı. 5-14 Ekim tarihleri arasında caz müziğinin nabzının tutulacağı konserlere turistlerin yanı sıra Antalyalıların yoğun ilgisi bekleniyor. Mercan Dede'den, Della Miles'e kadar ünlü müzisyen ve şarkıcıların katılacağı konser serisi bir hafta sürecek.

Festival 5 Ekim saat 19.00'da Ibis Maria Arce konseri ile başlayacak. Aynı gün 20.30 Şenay Lambaoğlu, 22.45'de ise Mercan Dede, Secret Tribe & Serkan Çağrı sahneye çıkacak.

6 Ekim'de ise 19.00 Tolga Bilgin, Quintet & Şalliel Bros, 20.30 Jülide Özçelik, 22.45 Fatih Erkoç, Jazz Project sahneyi devralacak.

7 Ekim akşamı 20.30 Ferit Odman Quartet, 22.45 Defne Samyeli, 12 Ekim akşamı 20.30 Flapper Swing, 22.45 Karsu, 13 Ekim akşamı 19.00 Sibel Köse Quintet, 20.30 İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, 22.45 Burhan Öçal's Jazz World şarkılarını seslendirecek.

Festival 15 Ekim akşamı ise 20.30 Della Miles, 22.45 Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile son bulacak.