Tezhip ve minyatür sergisi açıldı

DEVLET Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılış kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kesti. Uysal, tezhip ve minyatür eserleri inceledi, sanatçıdan bilgi aldı, başarısını kutladı. Fatma Perihan Türkçü, minyatürün son derece sabır, ince çalışma isteyen bir resim sanatı olduğunu, çok ince fırçalarla canlı renklerin kullanıldığını belirtti. Türkçü, "Minyatür de derinlik yoktur, öndeki ve arkadaki kişiler aynı büyüklükte gösteriliyor" dedi. 'Altın ile süsleme' anlamına gelen tezhip çalışmaları konusunda da bilgi veren Fatma Perihan Türkçü, Osmanlı döneminde ferman, berat ve Kuran'daki ayetlerin, değerli evrakın tezhip sanatıyla zenginleştirildiğini de anlattı. 1988 yılından beri tezhip ve minyatür çalışmaları yaptığını belirten Fatma Perihan Türkçü, birçok atölyede, Devlet Sanatçısı Şenay Bostancı'dan yılmadan, usanmadan, büyük bir sabırla çalışarak eğitim aldığını hatırlattı. Türkçü, "Bugün ise sanatımı profesyonelce yapmanın sevincini, mutluluğunu, gururunu yaşıyorum" dedi. Fatma Perihan Türkçü, 2008 yılından beri Antalya ve İstanbul'da birçok karma sergiye, yarışmaya katıldığını, atölyesinde kurs verdiğini söyledi. 25 eserin yer aldığı tezhip ve minyatür sergisi, 15 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.