TerraCity Orkestrası, müziğe ara vermiyor

YIL boyunca düzenlediği birbirinden eğlenceli, renkli ve yaşama dair kültür-sanat etkinlikleri ile alışveriş tutkunlarının keyifli zaman geçirmelerini sağlayan AVM, alışveriş keyfini müzikle taçlandırıyor. Dinletilerde, piyano, keman, viyolonsel ve yan flüt sanatçılarından oluşan 5 kişilik TerraCity Orkestrası, her perşembe 18.00-19.30 saatleri arasında AVM ziyaretçilerine müzik dolu anlar yaşatıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve alkışlarla eşlik ettiği dinletilerde, orkestra tarafından her türden, her yaşa ve zevke hitap eden eserler seslendiriliyor. Dinletiler, şubat ayı sonuna kadar devam edecek.