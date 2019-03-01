TerraCity'de müzik coşkusu

ALIŞVERİŞİNİ müzikle taçlandırmak isteyenlerin buluştuğu TerraCity'de canlı performans müzik yapan 5 kişilik orkestra, alkışlarla tempo tutan ziyaretçilere pop, klasik, jazz tarzı günün ve dünün sevilen şarkılarını seslendiriyor. Çigan müziğinden Latin dans müziklerine, klasik müzikten günümüzün popüler eserlerine, herkese hitap eden ve her tarzda müzik dinletisi gerçekleştiren orkestranın dinletisine AVM'nin yabancı konukları da alkışlarla katılıyor. Piyano, keman, viyolonsel ve saksafondan oluşan müzik aletleri ile alışveriş merkezi ziyaretçilerine 1,5 saat müzik ziyafeti sunan orkestra üyeleri, müzik tutkunlarının fotoğraf isteklerini de kırmayarak bol bol anı fotoğrafı çektiriyor.