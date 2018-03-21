Terör kurbanı Karlov'un adı Antalya'da yaşayacak

ANKARA 'DA uğradığı terörist saldırı sonucu yaşamını yitiren Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un adı Antalya’nın Demre İlçesi’nde yaşayacak. 22 Mart Perşembe günü saat 16.30’da düzenlenecek törenle Karlov’un adı Demre’de Noel Baba Kilisesi’ne giden yola verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Andrey Karlov Anıtı'nın açılışı da gerçekleştirilecek.

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