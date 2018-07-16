Teneffüs Park yenileniyor

MURATPAŞA Belediyesi ve şirketi Falez AŞ tarafından 6 Kasım 2016’da kapılarını açan Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, tadilata girdi. Antalya’nın merkezi Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönüm alan üzerinde 35 ayrı oyun grubuyla 2 yılda aileleriyle birlikte on binlerce çocuğu ağırlayan Teneffüs Park’ta yenileme çalışmaları yaklaşık 2 ay sürecek.

Falez AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Yılmaz, Teneffüs Park’ın her şeyden önce Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da dediği gibi, hayata dair bir bakış açısının, bir fikrin temsilcisi, bir misyonun sahibi olduğunu söyledi. Parkın ‘çocukları ciro makinesi’ gibi gören parklardan çok farklı olduğunu belirten Yılmaz, “Teneffüs Park, sınırsız eğlence ve oyunla birlikte farklı çocukların sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merek ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olarak 2 yıl önce kapılarını açtı. Şimdi bu misyonu daha geliştirerek sürdürmek, çocuklar için daha iyi ve güzele ulaşmak için 2 ay süreyle kapılarımızı kapatıyoruz. Eylül ayında tekrar buluştuğumuzda hem mevcut oyun gruplarının bakım ve onarımları yapılmış olacak hem de yeni oyun gurupları eklenecek.”

Yapılacak çalışmalar kapsamında parkın bazı kısımlarında gölgelendirme yapılacağını aktaran Yılmaz, Lego Evi, Matematik Parkuru, Ağaç Kütüphanesi ve yeni atölyelerin parka ekleneceğini söyledi. Yılmaz, oyun gruplarına ilişkin Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyenler, çocuk gelişim uzmanları ve eğitimcilerle birlikte çalıştıklarını belirtirken “Eylül ayında herkesi yeniliklerle buluşmak üzere Teneffüs Park’a bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:54