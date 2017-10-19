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'Telefonda para istemeyiz'

Derslik yaptırmak için Antalya Valiliği'nde protokol imzalayan hayırsever Emine Ataoğlu, telefonda Vali Münir Karaloğlu'nun ses tonunu taklit eden kişinin kendisini dolandırmaya çalıştığını söyledi

'Telefonda para istemeyiz'

Derslik yaptırmak için Antalya Valiliği'nde protokol imzalayan hayırsever Emine Ataoğlu, telefonda Vali Münir Karaloğlu'nun ses tonunu taklit eden kişinin kendisini dolandırmaya çalıştığını söyledi

19 Ekim 2017 Perşembe 23:00
'Telefonda para istemeyiz'
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ANTALYA'DA hayırsever 60 yaşındaki Emine Ataoğlu, kendisi ve vefat eden eşi İsmail Ataoğlu'nun adının 4 derslikli Zafer Anaokulu'na verilmesi karşılığında para bağışında bulundu. Buna ilişkin Vali Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile hayırsever Emine Ataoğlu arasında valilikte bugün protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Münir Karaloğlu, hayırseverlerin eğitime katkısının devam ettiğini söyledi. Antalya'da 2019 yılında tekli sisteme geçebilmek için 1000 ilave dersliğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu “Bir taraftan kamu yatırımları devam ederken, hayırseverlerimizin de desteğine ihtiyacımız var" dedi. Hayırsever Emine Ataoğlu da bu tür bağışların herkese nasip olmasını diledi. Vefat eden eşinin adının da okula verilecek olmasını kendisini duygulandırdığını anlatan Ataoğlu, elinden geldiği sürece yardımlarına devam edeceğini aktardı.
DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR
Emine Ataoğlu, geçen yıl da Aksu'da bir ortaokula adının verilmesi karşılığında para yardımında bulunduğunu, bunun da gazetelere haber olduğunu söyledi. Bu bağıştan sonra telefon dolandırıcılarının kendisini aradığını aktaran Ataoğlu “Beni valilikten aradıklarını söylediler. 'Allah hayrınızı kabul etsin' dileğinde bulundular. 2 adet tekerlekli sandalye istediler ve 'Vali Beyi bağlıyoruz' dediler. Ses tonu Vali Bey gibiydi, onun gibi konuştu. Ben de telefondaki kişiye bir tane verebileceğimi söyledim. Bağış için yeğenimle görüşmelerini istedim ama daha sonra aramadılar" dedi.
VALİ UYARDI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kentte bu tür sahtekarlıkların arttığına dikkati çekti. Karaloğlu, “Biz telefonla hiç kimseden ne para ne de başka bir şey isteriz. Böyle bir talebimiz asla olmaz. Hayırseverler bu tür sahtekarlarla görüştüklerinde de telefon numaralarını bize bildirsinler. Emine hanım kanmamış ama bu tür aramalara kanan hayırseverlerimiz de oldu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DERSLİKAntalya Valiliği
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