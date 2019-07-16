Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için 200 bine yakın imza

GREENPEACE Akdeniz, kendi internet sitesi üzerinden Türkiye'de tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kampanya başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden de duyuruları yapılan kampanyayı, 187 bini aşkın kişi imzaladı. Kampanya duyurusunda, Greenpeace'in 'Plastik Dolu Akdeniz' raporuna göre, Akdeniz'den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8'inde plastik saptandığına dikkat çekildi.



AB ÜLKELERİ YASAKLADI

Akdeniz havzasında 4 metrekareye 1 plastik atık düştüğü vurgulanan kampanyada, sorunun en büyük kısmını da 2 dakika kullanılıp atılan tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu vurgulandı. Kampanya duyurusunda, 'İmza ver. Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye için imza ver. AB'de yasaklanan tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de yasaklansın' çağrısında bulunuldu. AB'nin, plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardakları gibi tek kullanımlık ürünleri yasakladığına işaret edilen duyuruda, "Üye ülkelerin anlaşmadaki kuralları kendi ulusal yasalarına adapte etmek için iki yılı var. Greenpeace Akdeniz, alternatifi olan bu ürünlerin Türkiye'de de yasaklanmasını talep ediyor. Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye için bunu yapmalıyız" denildi.



BAKANLIK BU YASAĞI TÜRKİYE'YE GETİRMELİ

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram, plastik kirliliğiyle mücadele için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Deniz Bayram, "Çünkü iki dakika kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler doğada yüzlerce yıl kaybolmuyor. Denizlerimiz daha fazla plastiği kaldıracak durumda değil. AB pipet, plastik çatal bıçak gibi ürünlerin aralarında olduğu bu gereksiz plastiklerin üretimini yasakladı. Türkiye'de de projemizi imzalayan 200 bine yakın kişi 'tek kullanımlık plastiklere ihtiyacımız yok' diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık politikasının gereğini yaparak harekete geçmeli ve bu yasağı Türkiye'ye getirmeli. Bu sayede Türkiye plastikle mücadelede öncü ülkeler arasında yerini alabilir" dedi.



PLASTİKLERLE İLGİLİ 5 ÇARPICI GERÇEK

Greenpeace Akdeniz, plastiklerle ilgili 5 çarpıcı gerçeği de şöyle sıraladı: "1950'li yıllardan bugüne 8,3 milyar ton plastik üretildi. Bu 1 milyar filin ağırlığına eşit. Her sene yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor ve bu dakikada bir kamyon dolusu plastik demek. Bugüne kadar üretilen plastiğin yüzde 90'ı geri dönüştürülmedi. Deniz kuşlarının yüzde 90'ının, deniz kaplumbağalarının üçte birinin, balina ve yunusların yarısından fazlasının midesinde plastik var. Büyük plastik parçaları mikro plastiklere bölünerek deniz canlılarının besin zincirine karışıyor ve hatta deniz mahsulleri aracılığıyla tabaklarımıza kadar giriyor."

