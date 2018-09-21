Tek hayali doktor olmak

ESLİNE Ajans mankeni Deniz Dursun, işinden arta kalan zamanlarında tercümanlık yapıyor. Ahıska Türkü olan ve iyi derecede Rusça bilen Dursun, özel bir hastanede Rus hastalara tercümanlık yapıyor. İşinin yanında eğitimini sürdüren Deniz Dursun, üniversite sınavına hazırlanıyor. 13 yaşında çocuk manken olarak başladığı Esline ile mankenlik kariyerine devam ettiğini belirten Deniz Dursun, tıp okumayı hayal ediyor. Hastane ortamına alışık olduğunu, doktorların insan hayatını kurtarmak için yaptıkları mücadeleye hayran olduğunu kaydeden Dursun, "İnsan hayatına dokunmak benim için çok önemli. Doktor olmayı bu nedenle istiyorum. Hedefim tıp fakültesini kazanıp doktor olmak" dedi.