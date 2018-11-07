Tek başına Kaş'ı tanıtıyor

DÜNYA'NIN en büyük turizm fuarlarından olan World Travel Market London, 38. kez kapılarını açtı. 182 ülkeden 5 binin üzerinde firmanın katıldığı fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) stantları yer aldı. Bakanlık standının bir bölümünde Kaşlı turizmci Ergun Dündar da tek başına Kaş'ın tanıtımını yapıyor.

Ergun Dündar, "Londra Fuarı dünyadaki çok önemli turizm fuarlarından biri. İngiltere pazarı Kaş için çok önemli. Çünkü 2 bine yakın İngiliz, Kaş ve Kalkan'da yerleşik yaşıyor. Geçmişte Kaş bölgesine gelen yabancı turistler içinde Almanlardan sonra İngilizler ikinci sıradaydı. Burada Kaş'ı tanıtmak çok önemli. Kaş'ın turizm açısından sorunu yok gibi görünüyor. Kaş'ta yaz döneminde yer bulunmuyor. Bu doğru. Ama gelen turistin yüzde 90'ı yerli. Belki yerli turist Kaşlı turizmciye kazandırıyor. Ama ülke ekonomisine katkısı yok. Halbuki bizim ülkemize döviz kazandıracak yabancı turiste ihtiyacımız var" dedi.

Fuarda bağlantılar yaparak İngilizleri Kaş'a getirmeye çalıştığını aktaran Ergun Dündar, "Bu nedenle Kaş kurumsal olarak bu fuarlarda yer almalı. Kaş'a gelen turistin en az yarısı yabancı olmalı. Kaş standına gelen turistlere Kaş'ı, Kaş'ın yat turizmini, dalış turizmini, alternatif turizm olanaklarını tanıtan broşürler veriyorum. Üzerinde Kaş fotoğrafları olan, 'Kaş' yazan çantalar hediye ediyorum. Kaş turizmine tanıtım açısından katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.



