TEDx Kaleiçi etkinliği
Dünyada geniş yankı uyandıran TEDx Talks etkinliğinin Antalya ayağı lisans sahibi küratör Osman Dursun, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ile Zümrüt Tasarım Ajansı sponsorluğunda düzenlendi.
KENDİ uzmanlık alanında bilgi sahibi kişilerin deneyimlerinin aktarıldığı TEDx Kaleiçi etkinliğinin 3'üncüsü Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Paylaşmaya Değer Fikirler' sloganıyla yapılan TEDx Kaleiçi etkinliğinin ana teması ise geleceği şekillendir olarak belirlendi.Yerel, ulusal ve uluslararası mecralarda şehrin marka değerine katkı sağlamanın yanı sıra şehrin sosyo kültürel yapısını pozitif anlamda etkilemeyi amaçlayan TEDx Kaleiçi etkinliğinde konuşmacılar, sunumlarıyla ilgi topladı. Etkinlikte Adnan Dalgakıran, Yakup Benli, Ezel Akay, Sezen Sungur Saral, Ezo Sunal, Ufuk Tarkan, Erkan Can- Ali Adnan Özgür ve Oytun Erbaş kendi alanlarında sunum yaptı. Yoğun ilgi gören yaşandığı etkinlik sonunda katılımcılar konuşmacılarla hatıra fotoğrafı çekildi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2