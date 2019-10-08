TEDx Kaleiçi etkinliği

KENDİ uzmanlık alanında bilgi sahibi kişilerin deneyimlerinin aktarıldığı TEDx Kaleiçi etkinliğinin 3'üncüsü Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Paylaşmaya Değer Fikirler' sloganıyla yapılan TEDx Kaleiçi etkinliğinin ana teması ise geleceği şekillendir olarak belirlendi.Yerel, ulusal ve uluslararası mecralarda şehrin marka değerine katkı sağlamanın yanı sıra şehrin sosyo kültürel yapısını pozitif anlamda etkilemeyi amaçlayan TEDx Kaleiçi etkinliğinde konuşmacılar, sunumlarıyla ilgi topladı. Etkinlikte Adnan Dalgakıran, Yakup Benli, Ezel Akay, Sezen Sungur Saral, Ezo Sunal, Ufuk Tarkan, Erkan Can- Ali Adnan Özgür ve Oytun Erbaş kendi alanlarında sunum yaptı. Yoğun ilgi gören yaşandığı etkinlik sonunda katılımcılar konuşmacılarla hatıra fotoğrafı çekildi.