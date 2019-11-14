Tecrübeli manken, ajans kurdu
Antalya'da uzun yıllar manken ve modellik yapan Ayça Bölükbaşı, kendi ajansını kurdu.
MURATPAŞA Yeşilbahçe Mahallesi'nde ofisini açan iş kadını Ayça Bölükbaşı, ekip arkadaşlarını da özenle seçiyor. Ajans Genel Koordinatörü olarak Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken model Zerrin Vergili ile çalışıyor. Ajansının ismini seçerken özen gösterdiğini söyleyen Bölükbaşı, "Antalya podyum dünyasına yıllarımı verdim. İşimde bir numara olmak istiyorum. Bu nedenle de AS Mankenlik Ajansı adını seçtim. Sektörümüzde birçok eksiklikler var. Yılların verdiği tecrübe ile bu eksiklikleri en iyi şekilde tamamlamak istiyorum" dedi.17 yaşında ilk podyum deneyimini yaşayan, ardından Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerindeki moda etkinliklerinde podyumda yürüyen Bölükbaşı, 24 saatin kendisine yetmediğini söyledi. 1.73 boyunda, 90.63.91 ölçülerindeki Zerrin Vergili ise "İşimi çok seviyorum. Ayça ile uzun yıllardır süren dostluğumuzu iş hayatında da birlikte mücadele etmek için güç birliği yaptım. Çok mutluyum" diye konuştu.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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