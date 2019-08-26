Tayvan'dan çizgi film öğrenmeye geldiler

TAYVAN'da çeşitli lise ve üniversitelerde öğrenim gören Yen- Bo Chang, Tzu Chieh Jang, Yen- Fu Lee, Liang- Chun Wu ve Ke-Sin Chang adlı öğrenciler, 12 saat uçak yolculuğu sonrası, eğitim için Kaş'a bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi'ndeki Çizgi Film Değirmeni'ne geldi. Öğrenciler bir hafta boyunca çizgi film yapımı ve animasyon çalışması eğitimi alacak. Kaş ve Demre'deki tarihi ve turistik yerleri gezecek öğrenciler, Türk kültürünü inceleyecek ve Çizgi Film Değirmeni'nde düzenleme çalışmalarına katkı yapacak. Öğrencilerin lideri üniversite öğrencisi Yen-Bo Chang, "Türkiye, Tayvan'dan çok farklı bir ülke. Tarih, doğa, deniz çok harika. Burada doğayı çok fazla hissedebiliyoruz. Doğanın içinde çok farklı ve verimli bir eğitim alıyoruz. Fatih hocamızın yardımıyla bize çok zor gelen animasyon olaylarını çok güzel kavradık. Tek başımıza kısa sürede animasyon yapmayı öğrendik. Çizgi film yapmaya başladık. Aldığımız eğitim, bu kadar uzak yoldan gelmemize değdi. Burada birlikte yaşamayı, paylaşmayı, birlikte çalışmayı da öğreniyoruz. Ayrıca burada farklı bir ülkeyi, o ülkenin kültürünü ve insanını tanıyoruz. Çok güzel anılarla ülkemize döneceğiz" dedi. Kaş'taki Çizgi Film Değirmeni'nin yöneticisi ve eğitmeni Fatih Küçük de "İlk kez yabancı bir gruba çizgi film ve animasyon eğitimi veriyoruz. Yaptığımız işin yurt dışında duyulması, yurt dışından küçük bir grubun gelmesi ülkemiz kültürü adına onur verici. Tayvanlı yetkililer aynı Çizgi Film Değirmeni'nin ülkelerinde kurulmasını istedi. Bu da çok önemli. Başlayan uluslararası ilişki, ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli. Kampın sonuna doğru Tayvan'dan gelecek bir gazeteci kampı kendi ülkesinde tanıtacak. Ayrıca 5 öğrenci aldıkları eğitimle, ülkelerinde çizgi film ve animasyon yapmayı başka arkadaşlarına öğretecek. Türkiye'yi tanıtacak" diye konuştu.